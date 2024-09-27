بريطانيا تجيز علاجا جديدا لمرض مناعي نادر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 27 - 9 (كونا) -- أجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة علاجا جديدا للمرض المناعي النادر متلازمة دلتا كيناز 3 - فوسفواينوزيتيد المنشط (ايه.بي.دي.اس) لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق ومن تبلغ أوزانهم 45 كيلو غراما أو أكثر.
وأوضحت الوكالة أن الدواء الجديد المجاز يعالج هذا المرض المناعي الذي يمنع المصاب به من مكافحة الالتهابات بسبب انعدام كفاءة الجهاز المناعي وتظهر أعراضه بتكرار التهابات الرئة في أول عامين من عمر المصاب وتأخر النمو الطبيعي للجسم.
وفي بعض الحالات يهدد المرض حياة المصابين ويتسبب في تضخم والتهاب المجرى التنفسي ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية. (النهاية)
ن ب ش / م ن ف
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