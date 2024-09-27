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بريطانيا تجيز علاجا جديدا لمرض مناعي نادر

9/27/2024 2:53:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 - 9 (كونا) -- أجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة علاجا جديدا للمرض المناعي النادر متلازمة دلتا كيناز 3 - فوسفواينوزيتيد المنشط (ايه.بي.دي.اس) لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق ومن تبلغ أوزانهم 45 كيلو غراما أو أكثر.
وأوضحت الوكالة أن الدواء الجديد المجاز يعالج هذا المرض المناعي الذي يمنع المصاب به من مكافحة الالتهابات بسبب انعدام كفاءة الجهاز المناعي وتظهر أعراضه بتكرار التهابات الرئة في أول عامين من عمر المصاب وتأخر النمو الطبيعي للجسم.
وفي بعض الحالات يهدد المرض حياة المصابين ويتسبب في تضخم والتهاب المجرى التنفسي ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية. (النهاية)

ن ب ش / م ن ف




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