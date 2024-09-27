بيانات حكومية أمريكية تظهر اقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة من 2 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة اقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 بالمئة وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وأظهر التقرير الشهري لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في احتساب التضخم بالاقتصاد الأمريكي ارتفع بنسبة 1ر0 بالمئة خلال أغسطس الماضي ما وضع معدل التضخم على مدار 12 شهرا عند 2ر2 بالمئة بانخفاض من 5ر2 بالمئة في يوليو السابق له.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت (داو جونز) آراءهم يتوقعون ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لجميع البنود بنسبة 1ر0 بالمئة على أساس شهري و3ر2 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع العام الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هذه البيانات إن تقرير اليوم يظهر أن التضخم عاد إلى الانخفاض إلى 2ر2 بالمئة على غرار مستويات ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في وقت انخفضت فيه أسعار الفائدة ما أدى إلى خفض تكلفة شراء منزل أو سيارة أو تشغيل شركة صغيرة.
وأشار بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إلى أن ذلك يأتي بعد أخبار نشرت أمس الخميس تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال فترة ولايته نموا بأكثر من 10 بالمئة مع ارتفاع الدخول بنحو أربعة آلاف دولار بعد احتساب التضخم.
وأكد أن "الاقتصاد والدخول والمدخرات والإنفاق الاستهلاكي أقوى مما كان متوقعا في السابق".
ويأتي تقرير مكتب التحليل الاقتصادي غداة بيانات أصدرها المكتب نفسه التابع لوزارة التجارة الأمريكية أظهرت نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصادرة أمس إلى استمرار التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة رغم سياسة التشديد النقدية التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأعوام الأربعة الماضية قبل أن يخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من سبتمبر الجاري ليصبح نطاقها ما بين 75ر4 و5 بالمئة بعد أن كانت ثابتة لفترة طويلة عند ما يتراوح بين 25ر5 و5ر5 بالمئة. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN27092024000071011013ID1108723787
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