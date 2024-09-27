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بيانات حكومية أمريكية تظهر اقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة من 2 بالمئة

9/27/2024 2:53:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة اقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 بالمئة وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وأظهر التقرير الشهري لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في احتساب التضخم بالاقتصاد الأمريكي ارتفع بنسبة 1ر0 بالمئة خلال أغسطس الماضي ما وضع معدل التضخم على مدار 12 شهرا عند 2ر2 بالمئة بانخفاض من 5ر2 بالمئة في يوليو السابق له.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت (داو جونز) آراءهم يتوقعون ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لجميع البنود بنسبة 1ر0 بالمئة على أساس شهري و3ر2 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع العام الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هذه البيانات إن تقرير اليوم يظهر أن التضخم عاد إلى الانخفاض إلى 2ر2 بالمئة على غرار مستويات ما قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في وقت انخفضت فيه أسعار الفائدة ما أدى إلى خفض تكلفة شراء منزل أو سيارة أو تشغيل شركة صغيرة.
وأشار بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إلى أن ذلك يأتي بعد أخبار نشرت أمس الخميس تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال فترة ولايته نموا بأكثر من 10 بالمئة مع ارتفاع الدخول بنحو أربعة آلاف دولار بعد احتساب التضخم.
وأكد أن "الاقتصاد والدخول والمدخرات والإنفاق الاستهلاكي أقوى مما كان متوقعا في السابق".
ويأتي تقرير مكتب التحليل الاقتصادي غداة بيانات أصدرها المكتب نفسه التابع لوزارة التجارة الأمريكية أظهرت نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصادرة أمس إلى استمرار التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة رغم سياسة التشديد النقدية التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأعوام الأربعة الماضية قبل أن يخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من سبتمبر الجاري ليصبح نطاقها ما بين 75ر4 و5 بالمئة بعد أن كانت ثابتة لفترة طويلة عند ما يتراوح بين 25ر5 و5ر5 بالمئة. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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