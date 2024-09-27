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ليبيا: بيان أمريكي - إيطالي يرحب بحل أزمة المصرف المركزي ويدعو لاستئناف إنتاج النفط بالكامل

9/27/2024 2:53:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 27 - 9 (كونا) -- أفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وإيطاليا أصدرتا بيانا رحبتا فيه باتفاق حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد.
وقالت الوكالة إن هذا البيان الأمريكي - الإيطالي صدر في ختام اجتماع عقد بمبادرة من واشنطن وروما "لمناقشة الجمود السياسي والانقسامات المتزايدة في ليبيا".
وأضافت أن الاجتماع شاركت فيه كل من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وذكرت الوكالة أن البيان الأمريكي - الإيطالي تضمن "دعوة جميع الأطراف الليبية للسماح باستئناف إنتاج النفط بالكامل من دون تعطيل أو تدخل أو تسييس وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال".
وأضافت أن "الدول جددت في بيانها تأكيدها على الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وكذلك الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك دعوته إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا دون تأخير".
وذكرت أن البيان الثنائي رحب ب"الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التي أطلعت المشاركين على الجهود الجارية التي تبذلها البعثة لتسهيل الحوار الهادف بين الأطراف الليبية من أجل عكس مسار التفتت المؤسسي والتحرك نحو الاستقرار المستدام وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية والاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة".
ووقع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أمس الخميس اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بمقر البعثة الأممية في (طرابلس).
وينص الاتفاق على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب. (النهاية)

ش ب م / ه س ص




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