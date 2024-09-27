ليبيا: بيان أمريكي - إيطالي يرحب بحل أزمة المصرف المركزي ويدعو لاستئناف إنتاج النفط بالكامل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 27 - 9 (كونا) -- أفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وإيطاليا أصدرتا بيانا رحبتا فيه باتفاق حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد.
وقالت الوكالة إن هذا البيان الأمريكي - الإيطالي صدر في ختام اجتماع عقد بمبادرة من واشنطن وروما "لمناقشة الجمود السياسي والانقسامات المتزايدة في ليبيا".
وأضافت أن الاجتماع شاركت فيه كل من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وذكرت الوكالة أن البيان الأمريكي - الإيطالي تضمن "دعوة جميع الأطراف الليبية للسماح باستئناف إنتاج النفط بالكامل من دون تعطيل أو تدخل أو تسييس وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال".
وأضافت أن "الدول جددت في بيانها تأكيدها على الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وكذلك الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك دعوته إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا دون تأخير".
وذكرت أن البيان الثنائي رحب ب"الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التي أطلعت المشاركين على الجهود الجارية التي تبذلها البعثة لتسهيل الحوار الهادف بين الأطراف الليبية من أجل عكس مسار التفتت المؤسسي والتحرك نحو الاستقرار المستدام وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية والاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة".
ووقع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أمس الخميس اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بمقر البعثة الأممية في (طرابلس).
وينص الاتفاق على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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