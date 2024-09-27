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قتلى وجرحى ودمار كبير بسلسلة غارات للاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

9/27/2024 2:53:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 9 (كونا)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (حارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضافت الوكالة أن ستة مبان سكنية دمرت وسويت بالارض وسط سحب كبيرة من الدخان غطت سماء المنطقة. وأشارت إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى المنطقة المستهدفة وبدأت بنقل عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفيات.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مرات عدة بغارات اغتال من خلالها قادة لحزب الله. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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