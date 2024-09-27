قتلى وجرحى ودمار كبير بسلسلة غارات للاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 27 - 9 (كونا)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (حارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضافت الوكالة أن ستة مبان سكنية دمرت وسويت بالارض وسط سحب كبيرة من الدخان غطت سماء المنطقة. وأشارت إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى المنطقة المستهدفة وبدأت بنقل عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفيات.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مرات عدة بغارات اغتال من خلالها قادة لحزب الله. (النهاية)
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