Friday, 27 September 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري السعودي: (النصر) يفوز على (الوحدة) بهدفين نظيفين

9/27/2024 2:53:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض -27 - 9 (كونا) -- فاز فريق (النصر) على نظيره (الوحدة) بهدفين نظيفين وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب البرازيلي أنجيلو غابرييل قبل ان يعزز النتيجة للنصر النجم العالمي كريستيانو رونالدو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 56.
وشهدت المباراة طرد لاعب (الوحدة) وليد باخشوين بعد تدخله على لاعب (النصر) البرتغالي اوتافيو إدميلسون.
وبهذا الفوز يصل (النصر) إلى النقطة ال 11 ويصعد إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري خلف (الهلال) المتصدر برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد (الوحدة) عند اربع نقاط في المركز ال 14 . (النهاية)

ع ش / ه س ص




MENAFN27092024000071011013ID1108723783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث