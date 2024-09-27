الدوري السعودي: (النصر) يفوز على (الوحدة) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض -27 - 9 (كونا) -- فاز فريق (النصر) على نظيره (الوحدة) بهدفين نظيفين وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب البرازيلي أنجيلو غابرييل قبل ان يعزز النتيجة للنصر النجم العالمي كريستيانو رونالدو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 56.
وشهدت المباراة طرد لاعب
(الوحدة) وليد باخشوين بعد تدخله على لاعب (النصر) البرتغالي اوتافيو إدميلسون.
وبهذا الفوز يصل (النصر) إلى النقطة ال 11 ويصعد إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري خلف (الهلال) المتصدر برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد (الوحدة) عند اربع نقاط في المركز ال 14 . (النهاية)
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