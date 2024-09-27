الحرم الابراهيمي في الخليل.. 16 يوما بلا آذان فجر بسبب الطقوس التلمودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، منع رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.
وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الابراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستعمرين بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم، حيث تقع غرفة الأذان.
وأشار إلى أن الاحتلال يشدد من اجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية اليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.
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