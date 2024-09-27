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الحرم الابراهيمي في الخليل.. 16 يوما بلا آذان فجر بسبب الطقوس التلمودية

9/27/2024 2:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، منع رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.
وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الابراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستعمرين بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم، حيث تقع غرفة الأذان.

وأشار إلى أن الاحتلال يشدد من اجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية اليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.

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