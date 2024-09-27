العدوان على لبنان يرفع شعبية الليكود حزب نتنياهو



ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نتائج الاستطلاع اليوم الجمعة، وأوضحت أنه في حال تنظيم الانتخابات العامة اليوم فإن حزب الليكود سيحصل على 25 من مقاعد الكنيست الـ120، وهي المرة الأولى التي يحظى بها الحزب بالتقدم منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



في المقابل، تراجع حزب معسكر الدولة، فحصل على 19 مقعدا، في حين حصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 15 مقعدا، يليه حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان بـ14 مقعدا.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر تأثير "الضربات القاسية التي تلقتها منظمة حزب الله وتصاعد القتال في الشمال" على اختيارات الناخبين الإسرائيليين.



غير أن نتائج الاستطلاع، تؤكد أن المعسكر المؤيد لنتنياهو سيحصل على 53 مقعدا، ولا يزال متأخرا عن معسكر المعارضة الذي يتوقع أن يحصد 57 مقعدا، في حين سيقتصر نصيب النواب العرب على 10 مقاعد في الكنيست.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الوحيد القادر على التقدم على نتنياهو هو رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت.



وأظهرت أنه إذا ما شكل بينيت حزبا جديدا، فإنه سيحصل على 21 مقعدا، ما سيؤدي إلى تراجع حزب "الليكود" إلى 20 مقعدا و"معسكر الدولة" و"هناك مستقبل" إلى 12 لكل منهما و"إسرائيل بيتنا" إلى 10.



ووفقا للاستطلاع، يفضل 43% من الإسرائيليين بينيت في رئاسة الحكومة مقابل 37% يفضلون نتنياهو. ولم يعلن بينيت عن العودة إلى الحياة السياسية بعد أن غادر الحكومة عام 2022.



ويأتي الاستطلاع مع تصعيد غير مسبوق، إذ يشن الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين أعنف هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أودى بحياة 730 لبنانيا، بالإضافة إلى 2658 جريحا و390 ألف نازح، وفق رصد وكالة الأناضول لبيانات لبنانية رسمية.