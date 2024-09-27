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خروج 37 مركزا صحيا عن الخدمة في لبنان بفعل العدوان الإسرائيلي

9/27/2024 2:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة الصحة العالمية، إن 37 مركزا صحيا من أصل 317 في لبنان خرج عن الخدمة بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في منشور للمنظمة عبر منصة "إكس"، شددت فيه على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية.

وأفادت أن 37 مركزا صحيا، من أصل 317 مركزاً في مختلف أنحاء لبنان، أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكدت أن "الوصول إلى الخدمات الصحية يعد أمرا حيويا تماما مثل الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القسم الأكبر من المراكز الطبية التي أغلقت تقع في جنوب لبنان.

ومنذ الاثنين، يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان أسفر عن أكثر 728 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية الرسمية.

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