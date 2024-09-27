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نتنياهو يخاطب المقاعد الفارغة بالأمم المتحدة بعد انسحاب غالبية الوفود (فيديو)

9/27/2024 2:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادرت غالبية الوفود قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجا على كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


و فرغ قسم كبير من القاعة من الحضور أثناء خطاب نتنياهو، حيث بدا أنه يخاطب نفسه.


وسُمع تعالي أصوات في القاعة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن الجدير بالذكر أنّ نتنياهو يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

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