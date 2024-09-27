نتنياهو يخاطب المقاعد الفارغة بالأمم المتحدة بعد انسحاب غالبية الوفود (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادرت غالبية الوفود قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجا على كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
و فرغ قسم كبير من القاعة من الحضور أثناء خطاب نتنياهو، حيث بدا أنه يخاطب نفسه.
وسُمع تعالي أصوات في القاعة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن الجدير بالذكر أنّ نتنياهو يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
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