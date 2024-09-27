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اتحادا بناء الأجسام والشطرنج يحضران للانتخابات

9/27/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - بدأ اتحادا بناء الأجسام واللياقة البدنية التحضير لانتخاب إدارتين جديديتين للدورة الأولمبية المقبلة، إستنادا للبند (أ) من المادة (13) من نظام الاتحادات الرياضية رقم (73) لسنة 2021.
وستجري انتخابات الاتحادات الرياضية، بعد الإعلان عن انتهاء ولايتها الرسمية مع انتهاء الدورة الأولمبية التي اقيمت في باريس 2024، وفقا للبرنامج الزمني الذي ستعلن عنه اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن الاتحاد وجه الدعوة إلى هيئته العامة، لحضور الاجتماع التحضيري للانتخابات، والمنتظر عقده عند الساعة الرابعة من يوم الأربعاء التاسع من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية.
وقال كلمات في تصريحات لـ"الغد": "سيتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير، إلى جانب انتخاب أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف تحضيرا للانتخابات المقبلة، ونقدر الدور الكبير للهيئة العامة التي منحتنا الثقة لقيادة دفة الادارة، وعلى تعاونها وتكاتفها لتنفيذ خطط الاتحاد الرامية إلى توسيع رقعة حضورها، ودفع حراكها وانشطتها المحلية وإنجازاتها".
وتابع: "عملنا في مجلس إدارة الاتحاد بروح الفريق الواحد، ونجحنا في تنفيذ خطط الاتحاد، بمباركة اللجنة الأولمبية، ووفقا لاجندة ونشاطات وبطولات الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والعالمية، وتوسعت قاعدة الأندية والمراكز المنتسبة للاتحاد، ووفقنا في منافسات تحديات اللياقة البدنية تحت لواء الاتحاد، وحققنا إنجازات نوعية وتقلد أبطال الأجسام واللياقة البدنية ما يزيد على 40 ميدالية عربية وقارية ودولية وعالمية ولقب كأس بطل ابطال العالم في إسبانيا وكأس الرئيس في جورجيا".
من جانبه، علق قال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات: "حددنا موعد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخاب مجلس جديد، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين السابع من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، واستعرضنا النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده".
وزاد: "تتناول أعمال الجلسة، المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير، والمصادقة على التقرير الإداري للاتحاد، والمصادقة على الخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذها، والبيانات المالية الختامية للاتحاد، وكذلك المصادقة على تقرير المحاسب القانوني، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، مع تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل لجنتي الانتخاب والاستئناف للاشراف على انتخابات مجلس الإدارة المقبلة".
وأكمل: "لدينا هيئة عامة نعتبرها جزءا لا يتجزأ من مجالس إدارات الاتحاد المعاقبة، ونقف منهم على مسافة واحدة، ونشاركها أفكار التطوير وتوسيع رقعة البطولات، وتبقى نهج وتعاليم راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، نبراس عمل مجلس الإدارة في كل زمان ومكان، ونهج خططنا الرامية إلى التطوير، والاهتمام بالخامات من الواعدين والواعدات، وتقديم كل سبل الدعم والمشاركات الخارجية".

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