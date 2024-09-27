اتحادا بناء الأجسام والشطرنج يحضران للانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - بدأ اتحادا بناء الأجسام واللياقة البدنية التحضير لانتخاب إدارتين جديديتين للدورة الأولمبية المقبلة، إستنادا للبند (أ) من المادة (13) من نظام الاتحادات الرياضية رقم (73) لسنة 2021.
وستجري انتخابات
الاتحادات الرياضية، بعد الإعلان عن انتهاء ولايتها الرسمية مع انتهاء الدورة الأولمبية التي اقيمت في باريس 2024، وفقا للبرنامج الزمني الذي ستعلن عنه اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن الاتحاد وجه الدعوة إلى هيئته العامة، لحضور الاجتماع التحضيري للانتخابات، والمنتظر عقده عند الساعة الرابعة من يوم الأربعاء التاسع من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، في مقر الاتحاد الجديد بمنطقة الرابية.
وقال كلمات في تصريحات لـ"الغد": "سيتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير، إلى جانب انتخاب أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف تحضيرا للانتخابات المقبلة، ونقدر الدور الكبير للهيئة العامة التي منحتنا الثقة لقيادة دفة الادارة، وعلى تعاونها وتكاتفها لتنفيذ خطط الاتحاد الرامية إلى توسيع رقعة حضورها، ودفع حراكها وانشطتها المحلية وإنجازاتها".
وتابع: "عملنا في مجلس إدارة الاتحاد بروح الفريق الواحد، ونجحنا في تنفيذ خطط الاتحاد، بمباركة اللجنة الأولمبية، ووفقا لاجندة ونشاطات وبطولات الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والعالمية، وتوسعت قاعدة الأندية والمراكز المنتسبة للاتحاد، ووفقنا في منافسات تحديات اللياقة البدنية تحت لواء الاتحاد، وحققنا إنجازات نوعية وتقلد أبطال الأجسام واللياقة البدنية ما يزيد على 40 ميدالية عربية وقارية ودولية وعالمية ولقب كأس بطل ابطال العالم في إسبانيا وكأس الرئيس في جورجيا".
من جانبه، علق قال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات: "حددنا موعد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخاب مجلس جديد، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين السابع من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، واستعرضنا النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده".
وزاد: "تتناول أعمال الجلسة، المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير، والمصادقة على التقرير الإداري للاتحاد، والمصادقة على الخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذها، والبيانات المالية الختامية للاتحاد، وكذلك المصادقة على تقرير المحاسب القانوني، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، مع تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل لجنتي الانتخاب والاستئناف للاشراف على انتخابات مجلس الإدارة المقبلة".
وأكمل: "لدينا هيئة عامة نعتبرها جزءا لا يتجزأ من مجالس إدارات الاتحاد المعاقبة، ونقف منهم على مسافة واحدة، ونشاركها أفكار التطوير وتوسيع رقعة البطولات، وتبقى نهج وتعاليم راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، نبراس عمل مجلس الإدارة في كل زمان ومكان، ونهج خططنا الرامية إلى التطوير، والاهتمام بالخامات من الواعدين والواعدات، وتقديم كل سبل الدعم والمشاركات الخارجية".
MENAFN27092024000072011014ID1108723746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.