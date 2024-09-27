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شهيدان و76 جريحا حصيلة أولية لضحايا غارات الضاحية الجنوبية لبيروت

9/27/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 76 بجروح، ومن بين الاصابات 61 طفيفة و15 استدعت دخول المستشفى.


وتستمر أعمال رفع الأنقاض في منطقة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لانتشال جثامين الشهداء واسعاف المصابين.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن عدد الضحايا كبير جدا ويصعب احصاؤه لكون الغارات استهدفت عدة مباني دفعة واحدة وأدت إلى سقوطها ركاما.
ووجه الصليب الأحمر وأجهزة الانقاذ نداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت، لاسيما القريبة من مكان الغارات، وهي مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الساحل ومستشفى الرسول الأعظم.
ويعمل عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اخماد النيران التي اندلعت في مكان الانفجار واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء. -(بترا)

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