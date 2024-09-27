منافسات ربع نهائي طائرة الأولى تنطلق اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة اليوم، وذلك بإقامة لقاءين، يجمع الأول المشارع مع مليح عند الساعة الخامسة، والثاني يلتقي فيه فوعرا مع ضرار عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة.
وتستكمل مباريات
الدور ذاته غدا، عندما يلتقي بسمان مع وادي الأردن عند الساعة الخامسة، والتعاون مع ايدس عند الساعة السابعة، وتقام جميع المباريات في صالة قصر الرياضة.
واتضح ترتيب الفرق النهائي في المجموعات الأربع أول من أمس، بعدما فاز بسمان على ضرار بنتيجة 3-0، بواقع 25-10، 25-8، و25-11، وبيت ايدس على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 26-24، 25-21، و25-19، والمشارع على التعاون بنتيجة 3-0 بواقع 25-16، 25-22 و25-17.
وأقيمت منافسات "الأولى" بنظام التصنيف الجديد، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق المشارع برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وسجل 150 نقطة وعليه 110 نقاط، بنسبة تسجيل 1.3636، فيما حل ثانيا في المجموعة ذاتها فريق التعاون برصيد نقطتين، وله 3 أشواط وعليه 5، وسجل 150 نقطة وعليه 176 نقطة بنسبة تسجيل 0.9091.
وتصدر المجموعة الثانية فريق فوعرا برصيد 9 نقاط، وله 9 أشواط، ولم يخسر أي شوط، وسجل 225 نقطة وعليه 29 نقطة، بنسبة تسجيل 7.7586، وحل ثانيا فريق وادي الأردن برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 179 نقطة وعليه 75 نقطة، بنسبة تسجيل 2.3876.
وتصدر المجموعة الثالثة فريق بسمان برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وله 150 نقطة وعليه 29 نقطة، بنسبة تسجيل 5.1724، وحل ثانيا فريق ضرار برصيد 3 نقاط، وله 3 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 104 نقاط وعليه 75 نقطة، بنسبة تسجيل 1.3867.
وتصدر المجموعة الرابعة فريق بيت ايدس برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وسجل 151 نقطة وعليه 100 نقطة، بنسبة تسجيل 1.5100، وحل ثانيا فريق مليح برصيد 3 نقاط، وله 3 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 139 نقطة وعليه 115 نقطة، بنسبة تسجيل 1.2087، وهبط فريقا الطوال والكريمة، والفرق المنسحبة وادي موسى، عابل وديرعلا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وأكد رئيس نادي التعاون فايز أبو رياش، فوائد النظام التصنيفي الجديد لدوري الدرجة الأولى، مبينا أنه رفع مؤشر الاهتمام والتنافس بين الفرق المشاركة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن فريق التعاون الذي هبط إلى مصاف الأولى ينشد العودة سريعا إلى الدوري الممتاز، ونوه إلى أن فريقه وإن فقد أسماء لها وزنها وشقت طريقها في صفوف أندية الممتاز حاليا، إلا أن اهتمامه بالقواعد الثابتة وفرق الفئات العمرية للجنسين، سيجعله قادرا على تقديم تشكيلة قادرة على المنافسة ومطاردة طموحاتها في مختلف الدرجات.
وفي السياق ذاته، بين أمين سر نادي بسمان عبدالله النبالي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة فؤاد شاهين، يوجه كل أشكال الدعم نحو فريق الطائرة الأول، مشيرا إلى أن التجانس الفني بقيادة المدرب رزق أبو سردانة واللاعبين، منح الفريق صدارة مجموعته الثالثة عن جدارة واستحقاق، وشدد على أن الفريق يتطلع إلى لقب الدوري والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.
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