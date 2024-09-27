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منافسات ربع نهائي طائرة الأولى تنطلق اليوم

9/27/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة اليوم، وذلك بإقامة لقاءين، يجمع الأول المشارع مع مليح عند الساعة الخامسة، والثاني يلتقي فيه فوعرا مع ضرار عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة.
وتستكمل مباريات الدور ذاته غدا، عندما يلتقي بسمان مع وادي الأردن عند الساعة الخامسة، والتعاون مع ايدس عند الساعة السابعة، وتقام جميع المباريات في صالة قصر الرياضة.
واتضح ترتيب الفرق النهائي في المجموعات الأربع أول من أمس، بعدما فاز بسمان على ضرار بنتيجة 3-0، بواقع 25-10، 25-8، و25-11، وبيت ايدس على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 26-24، 25-21، و25-19، والمشارع على التعاون بنتيجة 3-0 بواقع 25-16، 25-22 و25-17.
وأقيمت منافسات "الأولى" بنظام التصنيف الجديد، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق المشارع برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وسجل 150 نقطة وعليه 110 نقاط، بنسبة تسجيل 1.3636، فيما حل ثانيا في المجموعة ذاتها فريق التعاون برصيد نقطتين، وله 3 أشواط وعليه 5، وسجل 150 نقطة وعليه 176 نقطة بنسبة تسجيل 0.9091.
وتصدر المجموعة الثانية فريق فوعرا برصيد 9 نقاط، وله 9 أشواط، ولم يخسر أي شوط، وسجل 225 نقطة وعليه 29 نقطة، بنسبة تسجيل 7.7586، وحل ثانيا فريق وادي الأردن برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 179 نقطة وعليه 75 نقطة، بنسبة تسجيل 2.3876.
وتصدر المجموعة الثالثة فريق بسمان برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وله 150 نقطة وعليه 29 نقطة، بنسبة تسجيل 5.1724، وحل ثانيا فريق ضرار برصيد 3 نقاط، وله 3 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 104 نقاط وعليه 75 نقطة، بنسبة تسجيل 1.3867.
وتصدر المجموعة الرابعة فريق بيت ايدس برصيد 6 نقاط، وله 6 أشواط ولم يخسر أي شوط، وسجل 151 نقطة وعليه 100 نقطة، بنسبة تسجيل 1.5100، وحل ثانيا فريق مليح برصيد 3 نقاط، وله 3 أشواط وعليه 3 أشواط، وسجل 139 نقطة وعليه 115 نقطة، بنسبة تسجيل 1.2087، وهبط فريقا الطوال والكريمة، والفرق المنسحبة وادي موسى، عابل وديرعلا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وأكد رئيس نادي التعاون فايز أبو رياش، فوائد النظام التصنيفي الجديد لدوري الدرجة الأولى، مبينا أنه رفع مؤشر الاهتمام والتنافس بين الفرق المشاركة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن فريق التعاون الذي هبط إلى مصاف الأولى ينشد العودة سريعا إلى الدوري الممتاز، ونوه إلى أن فريقه وإن فقد أسماء لها وزنها وشقت طريقها في صفوف أندية الممتاز حاليا، إلا أن اهتمامه بالقواعد الثابتة وفرق الفئات العمرية للجنسين، سيجعله قادرا على تقديم تشكيلة قادرة على المنافسة ومطاردة طموحاتها في مختلف الدرجات.
وفي السياق ذاته، بين أمين سر نادي بسمان عبدالله النبالي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة فؤاد شاهين، يوجه كل أشكال الدعم نحو فريق الطائرة الأول، مشيرا إلى أن التجانس الفني بقيادة المدرب رزق أبو سردانة واللاعبين، منح الفريق صدارة مجموعته الثالثة عن جدارة واستحقاق، وشدد على أن الفريق يتطلع إلى لقب الدوري والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.

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