Friday, 27 September 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدات يسمي وفده المغادر للإمارات لمواجهة الشارقة

9/27/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- سمى نادي الوحدات وفده المغادر إلى الإمارات ظهر اليوم، لمواجهة الشارقة الإماراتي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
ويلتقي الوحدات على ستاد خالد بن محمد عند الساعة السابعة مساء نظيره الشارقة، لحساب المجموعة الثالثة، والتي يتصدرها الوحدات برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام الشارقة، بعد أن فاز“الأخضر” بهدفين لهدف على نظيره سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأولى بعمان.
وكان الوحدات قد فاز أول من أمس على نظيره الأهلي بدوري المحترفين بهدفين لهدف، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية عشرة وفي المركز الثالث، مع تبقي مواجهة مؤجلة له من الجولة الرابعة أمام فريق السلط.
ويترأس وفد الوحدات المغادر إلى الإمارات رئيس النادي بشار الحوامدة، ويضم الوفد عضو مجلس الإدارة وليد السعودي إداريا للوفد، ومدير نشاط الكرة زياد شلباية، ومسؤول الملف الآسيوي الإداري بسام شلباية، والمدير الفني للفريق رأفت علي وجهازه المعاون، إلى جانب الكادر الطبي والإداري.
ويضم الوفد 23 لاعبا، هم عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، محمود شوكت، عامر جاموس، مروان إفلاح، صالح راتب، حسان زحراوي، محمد موالي، سيف البشابشة، محمد أبو عرقوب، مهند سمرين، أوسينو سيزار، ألان أكونو وبهاء فيصل.
ومن المنتظر أن يلتحق مهاجم منتخب الشباب إبراهيم صبرة بالوحدات مساء غد الأحد، بعد خوضه آخر مباريات المنتخب الوطني في تصفيات المجموعة العاشرة لكأس آسيا، التي تقام منافساتها في قطر.
ويبدأ الوحدات تدريباته مساء اليوم في الشارقة تحضيرا لثاني المواجهات في المجموعة، حيث حقق منافسه فوزا صعبا خارج الديار في الجولة الأولى على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف وحيد.
وعلى الطرف المقابل، يعيش الشارقة أفضل فتراته حاليا، إذ سجل فوزه الرابع تواليا بالدوري الإماراتي أول من أمس بهدفين نظيفين على نظيره البطائح، ليتصدر بطولة الدوري وحيدا بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، ويضم في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين البارزين ومنهم البرازيلي لوكاس كايو، والتونسي فراس بالعربي، والإسباني باكو ألكاسير، فيما يقود الفريق المدرب الروماني كوزمين أولارويو.

MENAFN27092024000072011014ID1108723743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث