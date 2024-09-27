الوحدات يسمي وفده المغادر للإمارات لمواجهة الشارقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- سمى نادي الوحدات وفده المغادر إلى الإمارات ظهر اليوم، لمواجهة الشارقة الإماراتي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
ويلتقي الوحدات على ستاد خالد بن محمد عند الساعة السابعة مساء نظيره الشارقة، لحساب المجموعة الثالثة، والتي يتصدرها الوحدات برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام الشارقة، بعد أن فاز“الأخضر” بهدفين لهدف على نظيره سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأولى بعمان.
وكان الوحدات قد فاز أول من أمس على نظيره الأهلي بدوري
المحترفين بهدفين لهدف، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية عشرة وفي المركز الثالث، مع تبقي مواجهة مؤجلة له من الجولة الرابعة أمام فريق السلط.
ويترأس وفد الوحدات المغادر إلى الإمارات رئيس النادي بشار الحوامدة، ويضم الوفد عضو مجلس الإدارة وليد السعودي إداريا للوفد، ومدير نشاط الكرة زياد شلباية، ومسؤول الملف الآسيوي الإداري بسام شلباية، والمدير الفني للفريق رأفت علي وجهازه المعاون، إلى جانب الكادر الطبي والإداري.
ويضم الوفد 23 لاعبا، هم عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، محمود شوكت، عامر جاموس، مروان إفلاح، صالح راتب، حسان زحراوي، محمد موالي، سيف البشابشة، محمد أبو عرقوب، مهند سمرين، أوسينو سيزار، ألان أكونو وبهاء فيصل.
ومن المنتظر أن يلتحق مهاجم منتخب الشباب إبراهيم صبرة بالوحدات مساء غد الأحد، بعد خوضه آخر مباريات المنتخب الوطني في تصفيات المجموعة العاشرة لكأس آسيا، التي تقام منافساتها في قطر.
ويبدأ الوحدات تدريباته مساء اليوم في الشارقة تحضيرا لثاني المواجهات في المجموعة، حيث حقق منافسه فوزا صعبا خارج الديار في الجولة الأولى على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف وحيد.
وعلى الطرف المقابل، يعيش الشارقة أفضل فتراته حاليا، إذ سجل فوزه الرابع تواليا بالدوري الإماراتي أول من أمس بهدفين نظيفين على نظيره البطائح، ليتصدر بطولة الدوري وحيدا بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، ويضم في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين البارزين ومنهم البرازيلي لوكاس كايو، والتونسي فراس بالعربي، والإسباني باكو ألكاسير، فيما يقود الفريق المدرب الروماني كوزمين أولارويو.
MENAFN27092024000072011014ID1108723743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.