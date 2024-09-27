إربد: صحفيو الشمال يستنكرون الانتقائية في دعوات وسائل الإعلام لحضور نشاطات

وابدوا استيائهم من عدم تبليغهم عن اللقاء سواء من جانب المحافظة او من جانب وزارة الاشغال العامة والإسكان.

واكدوا انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغييبهم عن مثل هذه اللقاءات والزيارات وانما تكررت اكثر من مرة ومع ذات الأطراف واستغربوا انه عند مراجعتهم بمثل هذه الممارسات فان كل طرف يلقي المسؤولية على الطرف الاخر أي "الزائر والمستضيف".

وطالبوا مجلس نقابة الصحفيين بمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نعيد للجسم الصحفي في محافظة اربد هيبته ودوره الفاعل في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمواطنين على حد سواء كونهم الأقرب الى نبض الشارع وتلمس هموم واحتياجات الناس.

وانتقدوا ما وصوفه بترميم الموقف الذي حصل والاكتفاء بارسال مادة صحفية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تحتوي على أي قيمة خبرية ولا تتحدث عن فحوى ما جرى في اللقاء والمطالب التي عرضت خلافه تحت مسمى"احاطة إعلامية".

كما استهجنوا الانتقائية في الدعوة التي دعيت اليها بعض وسائل الاعلام المرئية وغابت عنها وكالة الانباء الأردنية-بترا- وصحف الرأي والغد والدستور والانباط وصدى الشعب وغيرها بالإضافة الى تغييب المواقع الإخبارية العاملة في محافظة اربد.

واعتبروا هذا التجاهل باستحفاف بوسائل الاعلام التي يمثلونها والتي كانت على الدوام تقوم بواجبها المهني اتجاه كل ما يهم الوطن ومحافظة اربد على حد سواء.

وفي ذات السياق اكد رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الشمال الزميل محمد قديسات رفض إدارة الفرع والزملاء لمثل هذه الممارسات الانتقائية والتي لاتخدم طيعة عملهم القائم على المتابعة الميدانية للاحداث مشيرا الى مشروعية موقف الزملاء الصحفيون المستنكرين مثل هذه التصرفات.

واعتبر قديسات ان المبررات التي حاول البعض تبريرها بان الدعوة الى اللقاء تمت من خلال جهاز العلاقات العامة والاعلام في الوزارة غير مبررة لاسيما وان الزملاء كانوا يتلقون المعلومة عن الزيارات واللقاءات والجولات التي يقوم بها المسؤولين للمحافظة من قبل الطرفين.

ولفت الزميل قديسات ان طبيعة عمل ومهام الصحفي تتطلب تواجدها في الحدث وعدم الاكتفاء بتلقي معلومات مختصرة او مجتزئة من الحدث بواسطه موظفين غير مختصين بكتابة خبر صحفي متكامل العناصر والاركان.

وقال قديسات انه سيضع مجلس النقابة بصورة ما حدث وهو امر تكرر اكثر من مرة لجهة وضع حد لمثل هذه الممارسات والتصرفات القائمة على الانتقائية فجميع وسائل الاعلام سواء في الاعلام الرسمي او الأهلي مقدرة وكفؤة للتعاطي مع الاحداث خصوصا وان معظم مندوبيها في محافظة اربد هم أعضاء في نقابة الصحفيين التي تعد المظلة التي تحميهم وتتبنى قضاياهم ومطالبهم العادلة.

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