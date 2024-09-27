إربد: صحفيو الشمال يستنكرون الانتقائية في دعوات وسائل الإعلام لحضور نشاطات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إربد-الغد- استهجن صحفيون في محافظة اربد تغييبهم عن لقاء جرى امس بدار محافظة اربد جمع وزير الاشغال العام والاسكان ومحافظ اربد بحضور عدد من نواب محافظة اربد.
وابدوا استيائهم من عدم تبليغهم عن اللقاء سواء من جانب المحافظة او من جانب وزارة الاشغال العامة والإسكان.
واكدوا انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغييبهم عن مثل هذه اللقاءات والزيارات وانما تكررت اكثر من مرة ومع ذات الأطراف واستغربوا انه عند مراجعتهم بمثل هذه الممارسات فان كل طرف يلقي المسؤولية على الطرف الاخر أي "الزائر والمستضيف".
وطالبوا مجلس نقابة الصحفيين بمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نعيد للجسم الصحفي في محافظة اربد هيبته ودوره الفاعل في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمواطنين على حد سواء كونهم الأقرب الى نبض الشارع وتلمس هموم واحتياجات الناس.
وانتقدوا ما وصوفه بترميم الموقف الذي حصل والاكتفاء بارسال مادة صحفية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تحتوي على أي قيمة خبرية ولا تتحدث عن فحوى ما جرى في اللقاء والمطالب التي عرضت خلافه تحت مسمى"احاطة إعلامية".
كما استهجنوا الانتقائية في الدعوة التي دعيت اليها بعض وسائل الاعلام المرئية وغابت عنها وكالة الانباء الأردنية-بترا- وصحف الرأي والغد والدستور والانباط وصدى الشعب وغيرها بالإضافة الى تغييب المواقع الإخبارية العاملة في محافظة اربد.
واعتبروا هذا التجاهل باستحفاف بوسائل الاعلام التي يمثلونها والتي كانت على الدوام تقوم بواجبها المهني اتجاه كل ما يهم الوطن ومحافظة اربد على حد سواء.
وفي ذات السياق اكد رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الشمال الزميل محمد قديسات رفض إدارة الفرع والزملاء لمثل هذه الممارسات الانتقائية والتي لاتخدم طيعة عملهم القائم على المتابعة الميدانية للاحداث مشيرا الى مشروعية موقف الزملاء الصحفيون المستنكرين مثل هذه التصرفات.
واعتبر قديسات ان المبررات التي حاول البعض تبريرها بان الدعوة الى اللقاء تمت من خلال جهاز العلاقات العامة والاعلام في الوزارة غير مبررة لاسيما وان الزملاء كانوا يتلقون المعلومة عن الزيارات واللقاءات والجولات التي يقوم بها المسؤولين للمحافظة من قبل الطرفين.
ولفت الزميل قديسات ان طبيعة عمل ومهام الصحفي تتطلب تواجدها في الحدث وعدم الاكتفاء بتلقي معلومات مختصرة او مجتزئة من الحدث بواسطه موظفين غير مختصين بكتابة خبر صحفي متكامل العناصر والاركان.
وقال قديسات انه سيضع مجلس النقابة بصورة ما حدث وهو امر تكرر اكثر من مرة لجهة وضع حد لمثل هذه الممارسات والتصرفات القائمة على الانتقائية فجميع وسائل الاعلام سواء في الاعلام الرسمي او الأهلي مقدرة وكفؤة للتعاطي مع الاحداث خصوصا وان معظم مندوبيها في محافظة اربد هم أعضاء في نقابة الصحفيين التي تعد المظلة التي تحميهم وتتبنى قضاياهم ومطالبهم العادلة.
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