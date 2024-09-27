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القول الفصل.. البرسوبس غازٍ يهدد نباتاتنا المحلية - جريدة الوطن السعودية

9/27/2024 2:45:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الجدل الدائر حول أشجار البرسوبس بين مؤيد لوجودها ومنتصر لفوائدها، وبين معارض لهذا الوجود ومؤكد أنها ذات أضرار واسعة، وأنه يجب العمل على محاربة انتشارها.
وقال المركز لـ((الوطن)) إن شجرة البرسوبس شجرة غازية، ولا تنتمي إلى البيئة الطبيعية للمملكة، وتتسبب في أضرار كبيرة للنباتات البرية المحلية والنباتات الأصيلة.
وأضاف: ((بخصوص استيضاحكم عن أشجار البرسوبس أو (السلم الأمريكي)، فقد توصلت الدراسات السابقة، التي اعتمد عليها المركز لدراسة الغطاء النباتي في مختلف المواقع على مستوى المملكة، إلى أن هذه الأشجار غازية، ولا تنتمي إلى البيئة الطبيعية للمملكة، وتتسبب في أضرار كبيرة بالنباتات البرية المحلية والنباتات الأصيلة)).
1000 مصدر
أنهى المركز أخيرًا المرحلة الأولى من مشروع ((دراسة وتقييم النباتات الغازية في المملكة العربية السعودية، ووضع طرق المكافحة والإدارة المستدامة لها))، التي تضمنت فحص أكثر من 1000 مصدر لجمع المعلومات الخاصة بالأنواع الغريبة والغازية الموجودة في القائمة الوطنية، التي رصدها المركز خلال السنوات الماضية.
ويجرى العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن زيارات ميدانية لـ1000 نقطة دراسة على مستوى المملكة، تم تحديدها عن طريق الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك لرصد المدى الجغرافي لانتشارها، وتقدير آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ومراجعة التجارب الدولية في المكافحة والسيطرة على انتشار الأنواع الغازية.
متى تبدأ الحرب؟
تساءل الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم (سابقا) نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: ((متى تبدأ حربنا ضد البرسوبس؟)). وقال: ((شجرة البرسوبس انتشرت في مناطق عدة حول العالم، بما في ذلك إفريقيا والشرق الأوسط)).
‏وعن خطورة شجرة البرسوبس، أوضح: ((تعد هذه الأشجار من الأنواع الغازية في عدد من المناطق، حيث تنمو بسرعة وتنتشر بكثافة، مما يؤدي إلى خنق النباتات المحلية وتقليل التنوع البيولوجي)).
وأفاد: ((تتميز أشجار البرسوبس بجذور عميقة وواسعة، تنتشر لتمتص كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية في المناطق التي تنمو فيها)).
وتابع المسند: ((بسبب انتشارها السريع والكثيف، فإنها قد تؤدي إلى تشويه المناظر الطبيعية، وتقلل جاذبية الأماكن السياحية)).
مشكلة بيئية
أجزم المسند أنه في كثير من الدول تعد شجرة البرسوبس مشكلة بيئية، ويجرى العمل على مكافحتها من خلال إزالة الأشجار الغازية، واستبدال أنواع نباتية بها أكثر ملاءمة للبيئة المحلية.
وحول معالجة مشكلة انتشارها، بيّن: ((يشمل هذا الأمر إستراتيجيات متعددة تعتمد على الظروف المحلية، ومدى انتشار الشجرة)).
غزو الأشجار
أوضح سعيد السهيمي، وهو ناشط بيئي، أن وادي أضم كان بكامله من الأشجار المحلية المعمرة، من سلم وسمر وسدر وآراك، ولكن غزته أشجار البرسوبس. وبسبب الإفراز السام في جذورها، قضت على كل الأشجار المحلية وخنقتها، وباتت مسيطرة على أودية الليث وخاط ويبه وأودية جازان.
وأضاف: ((للأسف هذه الشجرة الدخلية على بيئتنا دمرت الغطاء النباتي المحلي، وأضرّت به)).
استغاثة البيئة
من جهته، قال طارق الحسين، وهو مهتم بالشأن البيئي رئيس رابطة تبوك الخضراء الممثل الإقليمي للجمعيات البيئية والروابط الخضراء لدى وكالة التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط: ((الغطاء النباتي وأشجار بيئتنا المحلية تستغيث وتعيش حالة طوارئ بسبب أشجار البرسوبس، التي تجتث جذور الأشجار المحلية، وتجفف منابعها من عناصر المحيط البيئي!)).
وأضاف: ((‏كلما تأخر تجفيف المنابع ارتفعت تكلفة ترميم البيئة وصونها)).
البرسوبس
ـ شجرة غازية ضارة
ـ تقضي على النباتات البرية
ـ تنتشر في مجاري الأودية بسرعة كبيرة وتسبب كثير الضرر البيئي
ـ تعد مصدرا لنواقل المرض، خصوصًا البعوض
ـ تقضي على النباتات البرية الأخرى بسبب اتساع امتداد جذورها
ـ تصل جذورها إلى المياه الجوفية وتمتصها وتقلل منها
ـ تتميز بغزارة أغصانها الشائكة
ـ تعد من النباتات الدخيلة على بيئة المملكة

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