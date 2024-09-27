سوق الكربون الطوعي: القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير يعقدان شراكة استراتيجية

MENAFN - AETOSWire) وقّع كل من خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و سعيد إبراهيمي، المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء سوق طوعي للكربون على الصعيد الإقليمي بما يتماشى مع اتفاقية باريس. ويدعم هذا المشروع المبتكر، الذي يتوافق مع الأهداف العالمية للحد من غازات الدفيئة، جهود المغرب الرامية إلى ترسيخ مكانته الرائدة في مجال التنمية المستدامة في العالم والتمويل المستدام في أفريقيا. ويتماشى هذا المشروع مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

سوق الكربون لمواجهة التحديات المناخية

تماشياً مع اتفاقية باريس، التزمت الدول بالمساعي المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال المساهمات المحددة وطنياً. وسيساعد سوق الكربون الطوعي المغرب على تطوير منظومة بيئية فعالة في خفض انبعاثات الكربون، ودعم الالتزامات العالمية لإزالة الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وقد سلط سعيد إبراهيمي الضوء على إمكانات السوق قائلاً: "يساهم سوق الكربون الطوعي في تعزيز مكانة المغرب وأفريقيا كمركز ريادي في مجال التمويل المستدام. وتمثل شراكتنا مع صندوق الإيداع والتدبير خطوة هامة باتجاه بناء منظومة بيئية مبتكرة تتسم بالكفاءة في استخدام الكربون بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ".

من جانبه، أكد السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على أن "إطلاق سوق طوعي للكربون يعكس رغبة المؤسستين في دعم تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، وتقديم حلول ملموسة لمشاريع إزالة الكربون على المستويين الوطني والإقليمي. مثل هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، وتعكس التزام المملكة القوي للتخفيف من التغيرات المناخية."

رؤية مشتركة للمغرب وأفريقيا

لهيئة القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير هدف مشترك يتمثل في قيادة المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. فالموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا تجعلها بيئة مثالية لتوليد أرصدة الكربون العالية الجودة والمنخفضة التكلفة، مما يجعل القارة في الطليعة لناحية الجهود الحثيثة المبذولة لإزالة الكربون.

لمحة عن القطب المالي للدار البيضاء

يعد القطب المالي للدار البيضاء مركزاً مالياً رائداً في عموم أفريقيا، إذ يعمل على تعزيز الاستثمار ودعم توسع الشركات في جميع أنحاء أفريقيا منذ العام 2010. وبفضل انضمام أكثر من 200 شركة إلى المركز، أصبح القطب المالي للدار البيضاء المركز المالي الأول في أفريقيا الذي يوفر إطاراً تنظيمياً قوياً وخدمات متخصصة للمستثمرين.

لمحة عن صندوق الإيداع والتدبير

يُعد صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية تُعنى بجمع المدخرات المنظمة وحمايتها، مع توجيه هذه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مستدامة ومربحة تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. على مدار السنين، طوّر الصندوق خبرة فريدة في تنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى في المغرب.