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تأهل السعودية سمية منشي لنهائي كأس العالم للكيك بوكسينغ

9/27/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهلت اللاعبة سمية منشي إلى الدور النهائي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، المقامة حاليًا في أوزبكستان.
ويبرز هذا الإنجاز الدور الكبير الذي قام به الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في التحضير للبطولة.
فقد أطلق الاتحاد برامج تدريبية متكاملة، شملت معسكرات مكثفة تحت إشراف مدربين ذوي خبرة، وذلك لضمان جاهزية اللاعبين.
تعتبر مشاركة اللاعبة سمية منشي في هذه البطولة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المرأة في الرياضة كما نتمنى لها التوفيق في المباراة النهائية ورفع علم المملكة.

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