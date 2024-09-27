تأهل السعودية سمية منشي لنهائي كأس العالم للكيك بوكسينغ

(MENAFN
- Al Watan)
تأهلت اللاعبة سمية منشي إلى الدور النهائي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، المقامة حاليًا في أوزبكستان.
ويبرز هذا الإنجاز الدور الكبير الذي قام به الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في التحضير للبطولة.
فقد أطلق الاتحاد برامج تدريبية متكاملة، شملت معسكرات مكثفة تحت إشراف مدربين ذوي خبرة، وذلك لضمان جاهزية اللاعبين.
تعتبر مشاركة اللاعبة سمية منشي في هذه البطولة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المرأة في الرياضة كما نتمنى لها التوفيق في المباراة النهائية ورفع علم المملكة.
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