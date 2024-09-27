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تباطؤ التضخم فى فرنسا خلال سبتمبر الجارى - جريدة البورصة

9/27/2024 2:42:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم في فرنسا في سبتمبر الجاري، ليصل إلى 1.2 % على أساس سنوي، بحسب التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أن هذا الانخفاض في التضخم ناتج عن تباطؤ في أسعار الطاقة وخاصة أسعار المنتجات البترولية.

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ويظل مؤشر أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي أقل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي (عند 2%).

كما أوضح المعهد الفرنسي أن أسعار الخدمات على أساس سنوي ستتباطأ وستنخفض أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة أكثر استدامة قليلا مما كانت عليه في الشهر السابق ، في حين أن أسعار المواد الغذائية والتبغ سترتفع على أساس سنوي بنفس معدل الشهر السابق.

أما المؤشر الموحد لأسعار المستهلك على المستوى الأوروبي، فقد انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.2% في أغسطس.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108723713

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