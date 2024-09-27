ارتفاع الأسهم الأوروبية إثر تباطؤ التضخم فى فرنسا وإسبانيا - جريدة البورصة

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ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا بوتيرة حادة هذا الشهر، لينخفض دون مستهدف صناع السياسات النقدية.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.17% إلى 526 نقطة.
وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 8295 نقطة، و”داكس” الألماني 0.19% إلى 19274 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.32% إلى 7767 نقطة.
كشفت بيانات صدرت اليوم عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية، عن تراجع معدل التضخم السنوي المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس.
في حين تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين -غير المنسق- إلى 1.2% هذا الشهر من 1.8% في أغسطس حسبما ورد في البيانات.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن المعهد الإسباني للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.3% في أغسطس، ومن شأن هذه البيانات أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723712
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