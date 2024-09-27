ارتفاع الأسهم الأوروبية إثر تباطؤ التضخم فى فرنسا وإسبانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا بوتيرة حادة هذا الشهر، لينخفض دون مستهدف صناع السياسات النقدية.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.17% إلى 526 نقطة.

وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 8295 نقطة، و”داكس” الألماني 0.19% إلى 19274 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.32% إلى 7767 نقطة.

كشفت بيانات صدرت اليوم عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية، عن تراجع معدل التضخم السنوي المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس.

في حين تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين -غير المنسق- إلى 1.2% هذا الشهر من 1.8% في أغسطس حسبما ورد في البيانات.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن المعهد الإسباني للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.3% في أغسطس، ومن شأن هذه البيانات أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.

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