وزير الصناعة يجتمع غدًا مع المستثمرين الصناعيين بقنا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير،“غدًا السبت” مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ، وذلك لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم الجمعة – بأن اللقاء يأتي فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع، لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
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يذكر بأن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة على حدا والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723711
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