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وزير الصناعة يجتمع غدًا مع المستثمرين الصناعيين بقنا - جريدة البورصة

9/27/2024 2:42:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير،“غدًا السبت” مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ، وذلك لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم الجمعة – بأن اللقاء يأتي فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع، لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.

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يذكر بأن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة على حدا والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108723711

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