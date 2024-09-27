صعود أسعار خام الحديد بأكثر من 3.5% لتتجاوز مستوى 100 دولار للطن - جريدة البورصة

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واصلت أسعار خام الحديد المتداول في بورصة سنغافورة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي خلال جلسة الجمعة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للطن بدعم من إجراءات التيسير النقدي التي بدأت الصين في تطبيقها هذا الأسبوع.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 3.68% إلى 102.15 دولار للطن، لتعزز مكاسبها على مدار هذا الأسبوع لأكثر من 11%.
أعلن بنك الشعب الصيني الثلاثاء الماضي حزمة إجراءات موسعة للتيسير النقدي، بدأ في تنفيذها في اليوم التالي وحتى الجمعة، وشملت التدابير المطبقة حتى الآن خفض بعض من أسعار الفائدة الرئيسية، فضلاً عن نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف.
وبالإضافة إلى ذلك، عقدت لجنة السياسات بالحزب الشيوعي الحاكم يوم أمس اجتماعاً غير اعتيادي بقيادة الرئيس“شي جين بينج”، تعهدت خلاله بتعزيز إجراءات السياسة المالية، وبذل جهود لإنعاش القطاع العقاري.
أدت هذه الخطوات الصينية إلى دعم أسعار المعادن الأساسية، ومنها خام الحديد الذي يدخل في صناعة الصُلب، القطاع الذي عانى في فترة ما بعد الوباء إثر تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723710
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