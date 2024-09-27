صعود أسعار خام الحديد بأكثر من 3.5% لتتجاوز مستوى 100 دولار للطن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

واصلت أسعار خام الحديد المتداول في بورصة سنغافورة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي خلال جلسة الجمعة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للطن بدعم من إجراءات التيسير النقدي التي بدأت الصين في تطبيقها هذا الأسبوع.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 3.68% إلى 102.15 دولار للطن، لتعزز مكاسبها على مدار هذا الأسبوع لأكثر من 11%.

أعلن بنك الشعب الصيني الثلاثاء الماضي حزمة إجراءات موسعة للتيسير النقدي، بدأ في تنفيذها في اليوم التالي وحتى الجمعة، وشملت التدابير المطبقة حتى الآن خفض بعض من أسعار الفائدة الرئيسية، فضلاً عن نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت لجنة السياسات بالحزب الشيوعي الحاكم يوم أمس اجتماعاً غير اعتيادي بقيادة الرئيس“شي جين بينج”، تعهدت خلاله بتعزيز إجراءات السياسة المالية، وبذل جهود لإنعاش القطاع العقاري.

أدت هذه الخطوات الصينية إلى دعم أسعار المعادن الأساسية، ومنها خام الحديد الذي يدخل في صناعة الصُلب، القطاع الذي عانى في فترة ما بعد الوباء إثر تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني.

المصدر: