معهد بيترسون: خطط ترامب سوف تُضعف الاقتصاد الأمريكى وترفع التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

أظهرت دراسة تحليلية أجراها معهد“بيترسون” للاقتصاد الدولي أن خطط“دونالد ترامب” مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية بشأن ترحيل المهاجرين، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سوف تؤدي إلى ضعف الاقتصاد، وارتفاع البطالة وتصاعد التضخم مجدداً.

وذكرت الدراسة أن“ترامب” غالباً ما يتعهد في خطاباته بـ“جعل الأجانب يدفعون الثمن”، لكن هذه التدابير التي يعتزم تطبيقها في واقع الأمر سوف تؤدي إلى معاناة الأسر والشركات الأمريكية أكثر من غيرها، وسوف تطال هذه الأضرار قطاعي الصناعة والزراعة بشكل خاص.

وصاغت الدراسة اثنين من السيناريوهات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين حال فوز“ترامب” بولاية ثانية، الأول يتوقع ترحيل قرابة 8.3 مليون مهاجر ضمن قوة العمل الأمريكية، والثاني يشمل ترحيل 1.3 مليون فقط.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق السيناريو الثاني الأقل حدة سوف يؤدي لتراجع التوظيف بما يتراوح بين 1.1% و6.7%، ما يترتب عليه انخفاض يتراوح بين 1.2% و7.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة حتى عام 2028.

أما في السيناريو الأول، فلن يصبح هناك أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية خلال الفترة الممتدة حتى 2028، وفق ما نقل موقع“كوارتز” الإخباري.

وحال فرض“ترامب” تعريفات جمركية أعلى على الواردات بصفة عامة، والصينية منها بشكل خاص، وتنفيذ وعوده بترحيل المهاجرين، وسعيه لتقويض استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يتراوح بين 3.8% و9.7%.

وأشار المعهد إلى أن معدل التوظيف قد يرتفع في بداية الأمر بفضل سياسات“ترامب”، لكنه سوف يتراجع بعد ذلك ويظل منخفضاً حتى عام 2040، على أن يتسارع التضخم بما يتراوح بين 4.1% و7.4% فوق المعدل المتوقع بحلول 2026 عند 1.9%.

ثم يصل إلى ذروته عند ما بين 6% و9.3% سنوياً، وبحلول عام 2028، قد تصبح أسعار المستهلكين أعلى بنسبة 28% عن مستواها الحالي.

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