بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات ختام الأسبوع على تراجع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” تراجعاً بنسبة 0.02% ليستقر عند 14.367.17 نقطة.

واستقر مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، عند 1.161.37 نقطة، في حين تراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.12% إلى 1.032.55 نقطة.

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في المقابل، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعاً بنسبة 0.36% إلى 1.356.72 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، بتسجيله زيادة بنسبة 0.62%.

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