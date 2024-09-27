بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات ختام الأسبوع على تراجع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” تراجعاً بنسبة 0.02% ليستقر عند 14.367.17 نقطة.
واستقر مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، عند 1.161.37 نقطة، في حين تراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.12% إلى 1.032.55 نقطة.
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في المقابل، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعاً بنسبة 0.36% إلى 1.356.72 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، بتسجيله زيادة بنسبة 0.62%.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723708
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