وزارة المالية الصينية تصدر سندات سيادية بقيمة 2 مليار يورو فى فرنسا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة المالية الصينية إنها أصدرت بنجاح سندات سيادية باليورو بقيمة ملياري يورو (حوالي 2.23 مليار دولار أمريكي) في باريس.
وأضافت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -أن إصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بلغ 1.25 مليار يورو بسعر فائدة 2.517%، فيما بلغ إجمالي إصدار سندات لأجل سبع سنوات 750 مليون يورو بعائد 2.738%.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
وقال البيان إن المستثمرين الدوليين أقبلوا على الاكتتاب بحماس، حيث بلغت قيمة الاكتتاب الإجمالية 16.2 مليار يورو، أي 8.1 ضعف مبلغ الإصدار.
وأضاف أن السندات الصادرة مودعة بالكامل لدى وحدة أسواق المال المركزية التابعة لسلطة النقد في هونج كونج حيث سيتم لاحقا إدراجها في بورصة هونج كونج ويورونكست.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.