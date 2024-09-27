وزارة المالية الصينية تصدر سندات سيادية بقيمة 2 مليار يورو فى فرنسا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة المالية الصينية إنها أصدرت بنجاح سندات سيادية باليورو بقيمة ملياري يورو (حوالي 2.23 مليار دولار أمريكي) في باريس.

وأضافت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -أن إصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بلغ 1.25 مليار يورو بسعر فائدة 2.517%، فيما بلغ إجمالي إصدار سندات لأجل سبع سنوات 750 مليون يورو بعائد 2.738%.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

وقال البيان إن المستثمرين الدوليين أقبلوا على الاكتتاب بحماس، حيث بلغت قيمة الاكتتاب الإجمالية 16.2 مليار يورو، أي 8.1 ضعف مبلغ الإصدار.

وأضاف أن السندات الصادرة مودعة بالكامل لدى وحدة أسواق المال المركزية التابعة لسلطة النقد في هونج كونج حيث سيتم لاحقا إدراجها في بورصة هونج كونج ويورونكست.

المصدر: