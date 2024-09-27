ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

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الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لأعلى مستوياتها على الإطلاق مقتفية أثر نظريتها الصينية التي سجلت أفضل أداء أسبوعي في 16 عامًا تقريبًا بدعم من التدابير التحفيزية الجديدة التي أعلنتها البلاد.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.27% إلى 527 نقطة، – ليواصل مكاسبه بعدما أنهى تعاملات الخميس عند أعلى مستوياته على الإطلاق – مع ارتفاع أغلب القطاعات، بقيادة السيارات والكيماويات.
كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.23% عند 7760 نقطة، و”فوتسي 100′′ البريطاني 0.39% إلى 8317 نقطة، و”داكس” الألماني 0.81% إلى 19394 نقطة.
وصعد سهم مجموعة الأزياء“مونكلير” 8.5% بعدما أبرمت الفرنسية“إل في إم إتش” صفقة للاستثمار في“دابل آر” وهي أداة استثمارية تسيطر عليها الشركة الإيطالية، وذلك حسبما ذكرت رويترز”.
وكشفت بيانات صدرت اليوم عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية، عن تراجع معدل التضخم السنوي المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس.
في حين تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين -غير المنسق- إلى 1.2% هذا الشهر من 1.8% في أغسطس حسبما ورد في البيانات.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن المعهد الإسباني للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.3% في أغسطس، ومن شأن هذه البيانات أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.
ولا تزال الأسواق تترقب إعلان“يوروستات” عن قراءة التضخم لمنطقة اليورو عن شهر سبتمبر الأسبوع المقبل.
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