ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لأعلى مستوياتها على الإطلاق مقتفية أثر نظريتها الصينية التي سجلت أفضل أداء أسبوعي في 16 عامًا تقريبًا بدعم من التدابير التحفيزية الجديدة التي أعلنتها البلاد.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.27% إلى 527 نقطة، – ليواصل مكاسبه بعدما أنهى تعاملات الخميس عند أعلى مستوياته على الإطلاق – مع ارتفاع أغلب القطاعات، بقيادة السيارات والكيماويات.

كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.23% عند 7760 نقطة، و”فوتسي 100′′ البريطاني 0.39% إلى 8317 نقطة، و”داكس” الألماني 0.81% إلى 19394 نقطة.

وصعد سهم مجموعة الأزياء“مونكلير” 8.5% بعدما أبرمت الفرنسية“إل في إم إتش” صفقة للاستثمار في“دابل آر” وهي أداة استثمارية تسيطر عليها الشركة الإيطالية، وذلك حسبما ذكرت رويترز”.

وكشفت بيانات صدرت اليوم عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية، عن تراجع معدل التضخم السنوي المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس.

في حين تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين -غير المنسق- إلى 1.2% هذا الشهر من 1.8% في أغسطس حسبما ورد في البيانات.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن المعهد الإسباني للإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.5% في سبتمبر من 2.3% في أغسطس، ومن شأن هذه البيانات أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.

ولا تزال الأسواق تترقب إعلان“يوروستات” عن قراءة التضخم لمنطقة اليورو عن شهر سبتمبر الأسبوع المقبل.