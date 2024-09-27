الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا 101 مليون دولار بسبب كلمات المرور - جريدة البورصة

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فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على“ميتا بلاتفورمز” بقيمة 91 مليون يورو (101.5 مليون دولار) لتخزينها كلمات مرور بعض المستخدمين عن غير عمد دون حماية أو تشفير.
بدأ التحقيق في الأمر قبل خمس سنوات بعدما أخطرت“ميتا” لجنة حماية البيانات الأيرلندية“دي بي سي” بأنها قامت بتخزين بعض كلمات المرور دون تشفيرها، وذكرت اللجنة أن كلمات المرور لم تكن متاحة لأطراف خارجية.
لكن ذكر“جراهام دويل” نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندية في بيان: لا ينبغي الاحتفاظ بكلمات المرور دون تشفيرها، نظرًا لمخاطر إساءة الاستخدام التي قد تنشأ حال وصول أشخاص لمثل هذه البيانات.
ولجنة حماية البيانات الأيرلندية هي جهة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي لأغلب شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723705
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