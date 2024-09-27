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الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا 101 مليون دولار بسبب كلمات المرور - جريدة البورصة

9/27/2024 2:42:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على“ميتا بلاتفورمز” بقيمة 91 مليون يورو (101.5 مليون دولار) لتخزينها كلمات مرور بعض المستخدمين عن غير عمد دون حماية أو تشفير.

بدأ التحقيق في الأمر قبل خمس سنوات بعدما أخطرت“ميتا” لجنة حماية البيانات الأيرلندية“دي بي سي” بأنها قامت بتخزين بعض كلمات المرور دون تشفيرها، وذكرت اللجنة أن كلمات المرور لم تكن متاحة لأطراف خارجية.

لكن ذكر“جراهام دويل” نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندية في بيان: لا ينبغي الاحتفاظ بكلمات المرور دون تشفيرها، نظرًا لمخاطر إساءة الاستخدام التي قد تنشأ حال وصول أشخاص لمثل هذه البيانات.

ولجنة حماية البيانات الأيرلندية هي جهة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي لأغلب شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108723705

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