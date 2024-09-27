كيا الكورية الجنوبية تنتهى من بناء مصنع مخصص للسيارات الكهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كيا” الكورية الجنوبية، أنها أكملت بناء أول منشأة تصنيع
لمجموعة هيونداي موتور مخصصة فقط للسيارات الكهربائية، بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف وحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة – فقد أقامت كيا حفلا لمصنعها المخصص للسيارات الكهربائية فقط، الواقع في كيا أوتو لاند في مدينة جوانع ميونج، جنوب سول مباشرة، والمكلف بإنتاج سيارتها الجديدة من طراز“إي في 3” وطراز“إي في 4” المقبلة بكميات كبيرة.
موضوعات متعلقة
تراجع إنتاج تويوتا حول العالم للمرة الأولى منذ شهرين خلال أغسطس شراكة بين المنصور للسيارات وماتادور للإطارات لتوزيع منتجاتها فى مصر 160 ألف جنيه زيادة فى أسعار“فولكس فاجن” خلال سبتمبر
واستثمرت كيا 401.6 مليار وون (304.2 ملايين دولار أمريكي) في المنشأة التي تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وأعادت بناءها بالكامل على موقع مصنع قائم لتسهيل إنتاج مركبات الجيل التالي.
ويدور العمل في المصنع حول مفهوم تحقيق أقصى قدر من التغيير بأقل قدر من التوسع، مع وضع موقعه في وسط المدينة والعوامل البيئية الأخرى، مثل حماية المساحات الخضراء، في الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء المصنع بالتركيز على التحول الكامل إلى الكهربة، مع التركيز على العناصر الصديقة للبيئة والصديقة للعمال.
وبدأ الإنتاج الضخم لسيارة“إي في 3′′، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، في النصف الأول من هذا العام.
وتخطط كيا لطرح“إي في 4′′، سيارتها السيدان الكهربائية متوسطة الحجم، في النصف الأول من عام 2025.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.