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كيا الكورية الجنوبية تنتهى من بناء مصنع مخصص للسيارات الكهربائية - جريدة البورصة

9/27/2024 2:42:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كيا” الكورية الجنوبية، أنها أكملت بناء أول منشأة تصنيع لمجموعة هيونداي موتور مخصصة فقط للسيارات الكهربائية، بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف وحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة – فقد أقامت كيا حفلا لمصنعها المخصص للسيارات الكهربائية فقط، الواقع في كيا أوتو لاند في مدينة جوانع ميونج، جنوب سول مباشرة، والمكلف بإنتاج سيارتها الجديدة من طراز“إي في 3” وطراز“إي في 4” المقبلة بكميات كبيرة.

موضوعات متعلقة تراجع إنتاج تويوتا حول العالم للمرة الأولى منذ شهرين خلال أغسطس شراكة بين المنصور للسيارات وماتادور للإطارات لتوزيع منتجاتها فى مصر 160 ألف جنيه زيادة فى أسعار“فولكس فاجن” خلال سبتمبر

واستثمرت كيا 401.6 مليار وون (304.2 ملايين دولار أمريكي) في المنشأة التي تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وأعادت بناءها بالكامل على موقع مصنع قائم لتسهيل إنتاج مركبات الجيل التالي.

ويدور العمل في المصنع حول مفهوم تحقيق أقصى قدر من التغيير بأقل قدر من التوسع، مع وضع موقعه في وسط المدينة والعوامل البيئية الأخرى، مثل حماية المساحات الخضراء، في الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء المصنع بالتركيز على التحول الكامل إلى الكهربة، مع التركيز على العناصر الصديقة للبيئة والصديقة للعمال.

وبدأ الإنتاج الضخم لسيارة“إي في 3′′، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، في النصف الأول من هذا العام.

وتخطط كيا لطرح“إي في 4′′، سيارتها السيدان الكهربائية متوسطة الحجم، في النصف الأول من عام 2025.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108723704

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