جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزى الأوروبى للفائدة فى أكتوبر - جريدة البورصة

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يتوقع“جولدمان ساكس” أن الخطوة التالية التي سيتخذها المركزي الأوروبي لخفض الفائدة ستكون في أكتوبر -بدلاً من ديسمبر- بمقدار 25 نقطة أساس.
وأبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته بتحرك المركزي الأوروبي بخفض متتالٍ للفائدة في كل الاجتماعات المقبلة بمقدار 25 نقطة أساس حتى تصل إلى 2% في النهاية.
وذلك بعدما خفض المركزي الأوروبي الفائدة في وقت سابق هذا الشهر -للمرة الثانية في 2024- عند 3.5%.
لكن أشارت تصريحات رئيسة البنك المركزي في وقت سابق إلى أن البنك منفتح على خفض الفائدة في أكتوبر حال تعرض الاقتصاد لانتكاسة كبرى، ما يعكس الرغبة في الانتظار حتى ديسمبر.
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