جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزى الأوروبى للفائدة فى أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

يتوقع“جولدمان ساكس” أن الخطوة التالية التي سيتخذها المركزي الأوروبي لخفض الفائدة ستكون في أكتوبر -بدلاً من ديسمبر- بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته بتحرك المركزي الأوروبي بخفض متتالٍ للفائدة في كل الاجتماعات المقبلة بمقدار 25 نقطة أساس حتى تصل إلى 2% في النهاية.

وذلك بعدما خفض المركزي الأوروبي الفائدة في وقت سابق هذا الشهر -للمرة الثانية في 2024- عند 3.5%.

لكن أشارت تصريحات رئيسة البنك المركزي في وقت سابق إلى أن البنك منفتح على خفض الفائدة في أكتوبر حال تعرض الاقتصاد لانتكاسة كبرى، ما يعكس الرغبة في الانتظار حتى ديسمبر.