تقلص عجز الميزان التجارى السلعى الأمريكى بأكثر من 8% فى أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أغسطس بحسب بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي.
وأوضحت البيانات أن عجز الميزان تراجع بنسبة 8.3% إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس من 102.7 مليار دولار في الشهر السابق.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
ويقارن ذلك مع توقعات تقلصه إلى 100 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة، ويعد العجز المسجل في أغسطس هو الأدنى منذ مارس الماضي.
MENAFN27092024000202011048ID1108723702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.