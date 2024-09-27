تقلص عجز الميزان التجارى السلعى الأمريكى بأكثر من 8% فى أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أغسطس بحسب بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي.

وأوضحت البيانات أن عجز الميزان تراجع بنسبة 8.3% إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس من 102.7 مليار دولار في الشهر السابق.

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ويقارن ذلك مع توقعات تقلصه إلى 100 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة، ويعد العجز المسجل في أغسطس هو الأدنى منذ مارس الماضي.