الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستوى قياسى وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

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الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب بيانات أظهرت تباطؤ التضخم ليقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ووسط تفاؤل بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو بمقدار 151 نقطة إلى 42326 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.
وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% أو 6 نقاط إلى 5752 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، فيما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 18198 نقطة.
وتتجه المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، بنسبة 0.5% لمؤشر“داو جونز”، و1% لمؤشر“إس آند بي 500′′، و1.5% لـ“ناسداك”، بدافع من تفاؤل المستثمرين إزاء خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف ساسيته.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.2% على أساس سنوي في أغسطس، من 2.5% في يوليو، ومقارنة بتوقعات بلغت 2.3%.
وبعدما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس، ترى الأسواق احتمالًا بأكثر من 50% لخفضها بنفس المقدار في اجتماع نوفمبر المقبل، وفقًا لأداة“فيد ووتش”.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723701
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