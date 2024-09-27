الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستوى قياسى وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب بيانات أظهرت تباطؤ التضخم ليقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ووسط تفاؤل بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو بمقدار 151 نقطة إلى 42326 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% أو 6 نقاط إلى 5752 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، فيما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 18198 نقطة.

وتتجه المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، بنسبة 0.5% لمؤشر“داو جونز”، و1% لمؤشر“إس آند بي 500′′، و1.5% لـ“ناسداك”، بدافع من تفاؤل المستثمرين إزاء خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف ساسيته.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.2% على أساس سنوي في أغسطس، من 2.5% في يوليو، ومقارنة بتوقعات بلغت 2.3%.

وبعدما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس، ترى الأسواق احتمالًا بأكثر من 50% لخفضها بنفس المقدار في اجتماع نوفمبر المقبل، وفقًا لأداة“فيد ووتش”.

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