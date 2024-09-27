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بنك المغرب: احتياطى النقد الأجنبى يكفى 5 أشهر من الواردات - جريدة البورصة

9/27/2024 2:42:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك المغرب المركزي إن احتياطيات العملة الصعبة التي يتوفر عليها المغرب، خلال سنة 2024، كافية لتغطية 5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر البنك المركزي المغربي بأن يصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 384.3 مليار درهم مع نهاية 2024، فيما سيتواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 397.4 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، التمويلات الخارجية المرتقبة.

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ويوضح التقرير الذي أصدره البنك حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2024، فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يتوقع بنك المغرب بأن تزداد حدة تزايد الحاجة إلى السيولة البنكية، حيث لتنتقل من 111.4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120.4 مليار درهم في سنة 2024 وأن هذا المنحنى التصاعدى يعكس حاجة البنوك إلى السيولة فى 2025، وحسب التقرير فمن المت قع أن تنتقل إلى 146.6 فى عام 2025 مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتبادل.

المصدر:

MENAFN27092024000202011048ID1108723700

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