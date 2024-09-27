بنك المغرب: احتياطى النقد الأجنبى يكفى 5 أشهر من الواردات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بنك المغرب المركزي إن احتياطيات العملة الصعبة التي يتوفر عليها المغرب، خلال سنة 2024، كافية لتغطية 5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر البنك المركزي المغربي بأن يصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 384.3 مليار درهم مع نهاية 2024، فيما سيتواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 397.4 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار، التمويلات الخارجية المرتقبة.
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ويوضح التقرير الذي أصدره البنك حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2024، فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يتوقع بنك المغرب بأن تزداد حدة تزايد الحاجة إلى السيولة البنكية، حيث لتنتقل من 111.4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120.4 مليار درهم في سنة 2024 وأن هذا المنحنى التصاعدى يعكس حاجة البنوك إلى السيولة فى 2025، وحسب التقرير فمن المت قع أن تنتقل إلى 146.6 فى عام 2025 مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتبادل.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723700
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