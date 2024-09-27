انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة مقتربًا من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.598%، بعدما لامس 3.582% عند مرحلة ما من التعاملات.

وانخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3 نقاط أساس إلى 3.76%، فيما هبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنسبة 2.5 نقطة أساس إلى 4.096%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وبنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيله 0.1% و 2.3% على الترتيب.

ويأتي ذلك بعد بيانات الخميس، والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، تماشيًا مع التقديرات الأولية القوية، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر.