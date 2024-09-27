انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم - جريدة البورصة

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انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة مقتربًا من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.598%، بعدما لامس 3.582% عند مرحلة ما من التعاملات.
وانخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3 نقاط أساس إلى 3.76%، فيما هبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنسبة 2.5 نقطة أساس إلى 4.096%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وبنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيله 0.1% و 2.3% على الترتيب.
ويأتي ذلك بعد بيانات الخميس، والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، تماشيًا مع التقديرات الأولية القوية، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر.
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