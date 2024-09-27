إكسون موبيل تعتزم استثمار 10 مليارات دولار فى قطاع النفط النيجيرى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في عمليات النفط البحرية في نيجيريا، رابع أكبر في أفريقيا.

ورغم من أنها أكبر للنفط في أفريقيا، لا تزال نيجيريا تواجه تحديات كبيرة في صناعتها النفطية، بما في ذلك السرقات ونقص الشفافية في المناقصات.

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وقال شين هاريس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات إكسون موبيل في نيجيريا، أن إكسون تعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتأمين الترتيبات المالية المواتية التي ستجعل هذا الاستثمار الكبير ممكنا.

يأتي هذا التطور رغم اتفاق إكسون الأخير على بيع أصولها البرية لشركة سيبلات إنرجي مقابل 1.3 مليار دولار وتقليص عملياتها النيجيرية.

ويشار إلى أن استراتيجية إكسون موبيل الجديدة هو مشروع“أوو”، وهو مشروع ضخم لربط الآبار تحت سطح البحر بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

كما تخطط الشركة لضخ مليار دولار سنويًا في عمليات الصيانة و1.5 مليار دولار إضافية لتعزيز الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يوميًا على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وارتفع إنتاج النفط في نيجيريا، المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة والعملات الأجنبية، بنسبة 10.15% في الربع الثاني، من 2024 ليصل إلى متوسط 1.41 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.22 مليون برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي.

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