إكسون موبيل تعتزم استثمار 10 مليارات دولار فى قطاع النفط النيجيرى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في عمليات النفط البحرية في نيجيريا، رابع أكبر اقتصاد
في أفريقيا.
ورغم من أنها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، لا تزال نيجيريا تواجه تحديات كبيرة في صناعتها النفطية، بما في ذلك السرقات ونقص الشفافية في المناقصات.
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وقال شين هاريس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات إكسون موبيل في نيجيريا، أن إكسون تعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتأمين الترتيبات المالية المواتية التي ستجعل هذا الاستثمار الكبير ممكنا.
يأتي هذا التطور رغم اتفاق إكسون الأخير على بيع أصولها البرية لشركة سيبلات إنرجي مقابل 1.3 مليار دولار وتقليص عملياتها النيجيرية.
ويشار إلى أن استراتيجية إكسون موبيل الجديدة هو مشروع“أوو”، وهو مشروع ضخم لربط الآبار تحت سطح البحر بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
كما تخطط الشركة لضخ مليار دولار سنويًا في عمليات الصيانة و1.5 مليار دولار إضافية لتعزيز الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يوميًا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وارتفع إنتاج النفط في نيجيريا، المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة والعملات الأجنبية، بنسبة 10.15% في الربع الثاني، من 2024 ليصل إلى متوسط 1.41 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.22 مليون برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723698
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