ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ قراءة أبريل البالغة 77.2 نقطة، بدعم من تحسن توقعات المستهلكين للاقتصاد.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، زيادة مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس شهري عند 70.1 نقطة في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر، مقابل 67.9 نقطة في أغسطس، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 69 نقطة.

وأظهر المسح ارتفاع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 61.3 نقطة خلال أغسطس، فيما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 3.2% على أساس شهري إلى 74.4 نقطة.

وبلغت توقعات المستهلكين للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة 2.7%، لتواصل اتجاهها الهبوطي للشهر الرابع على التوالي، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1%، وهي أول زيادة خلال 5 أشهر، وأعلى مستوى منذ نوفمبر 2023 (3.2%).

المصدر: