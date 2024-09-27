ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر - جريدة البورصة

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ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ قراءة أبريل البالغة 77.2 نقطة، بدعم من تحسن توقعات المستهلكين للاقتصاد.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، زيادة مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس شهري عند 70.1 نقطة في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر، مقابل 67.9 نقطة في أغسطس، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 69 نقطة.
وأظهر المسح ارتفاع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 61.3 نقطة خلال أغسطس، فيما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 3.2% على أساس شهري إلى 74.4 نقطة.
وبلغت توقعات المستهلكين للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة 2.7%، لتواصل اتجاهها الهبوطي للشهر الرابع على التوالي، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1%، وهي أول زيادة خلال 5 أشهر، وأعلى مستوى منذ نوفمبر 2023 (3.2%).
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723697
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