100 مليون دولار تسهيلات تمويلية لبنك مالاوى من أفريكسيم بنك لدعم التجارة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) اتفاقية تسهيل تمويل تجارية بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الوطني في مالاوي، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.
وتعتبر الاتفاقية أكبر تسهيل تمويلي تجاري يقدمه أفريكسيم بنك في مالاوي في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل التجارة بشكل كبير في البلاد.
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وستعزز هذه الاتفاقية وتعظم قدرة البنك الوطني في مالاوي على تمويل معاملات التجارة لعملائها في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا لبنك ملاوي الوطني بإصدار خطابات اعتماد مؤكدة من قبل أفريكسيم بنك، مما يعالج الصعوبة التي يفرضها نقص خطوط البنوك المؤكدة.
كما سيدعم استيراد السلع الأساسية التي تحتاجها ملاوي، بما في ذلك المنتجات الوسيطة لقطاع التصنيع والوقود والأدوية والأسمدة.
ومن جانبه، قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي في أفريقيا في أفريكسيم بنك:“إن دعمنا للبنك الوطني في مالاوي من خلال برنامج تسهيل التجارة سيكون له تأثير كبير على القطاعات الاستراتيجية في مالاوي بما في ذلك التصنيع والزراعة والطاقة، من خلال تمكينها من استيراد المدخلات والمكونات لتوليد صادرات ذات قيمة مضافة”.
وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى دعم سلاسل التوريد لهذه القطاعات لتعزيز قدرة البلاد على كسب النقد الأجنبي.
قال الرئيس التنفيذي لبنك مالاوي الوطني، هارولد جيا، إن خط الائتمان سيساعد في تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود، مما يمنح الشركات من جميع الأحجام – من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة – إمكانية الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها للازدهار.
يعتبر البنك الوطني في مالاوي وسيط تمويل تجاري لـلأفريكسيم بنك، مما يتيح له التعاون مع أفريكسيم بنك في المعاملات. وهو حاليًا في عملية إعادة تصنيف نفسه ليصبح بنكا إقليميا.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723696
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