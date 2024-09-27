100 مليون دولار تسهيلات تمويلية لبنك مالاوى من أفريكسيم بنك لدعم التجارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) اتفاقية تسهيل تمويل تجارية بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الوطني في مالاوي، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وتعتبر الاتفاقية أكبر تسهيل تمويلي تجاري يقدمه أفريكسيم بنك في مالاوي في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل التجارة بشكل كبير في البلاد.

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وستعزز هذه الاتفاقية وتعظم قدرة البنك الوطني في مالاوي على تمويل معاملات التجارة لعملائها في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا لبنك ملاوي الوطني بإصدار خطابات اعتماد مؤكدة من قبل أفريكسيم بنك، مما يعالج الصعوبة التي يفرضها نقص خطوط البنوك المؤكدة.

كما سيدعم استيراد السلع الأساسية التي تحتاجها ملاوي، بما في ذلك المنتجات الوسيطة لقطاع التصنيع والوقود والأدوية والأسمدة.

ومن جانبه، قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي في أفريقيا في أفريكسيم بنك:“إن دعمنا للبنك الوطني في مالاوي من خلال برنامج تسهيل التجارة سيكون له تأثير كبير على القطاعات الاستراتيجية في مالاوي بما في ذلك التصنيع والزراعة والطاقة، من خلال تمكينها من استيراد المدخلات والمكونات لتوليد صادرات ذات قيمة مضافة”.

وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى دعم سلاسل التوريد لهذه القطاعات لتعزيز قدرة البلاد على كسب النقد الأجنبي.

قال الرئيس التنفيذي لبنك مالاوي الوطني، هارولد جيا، إن خط الائتمان سيساعد في تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود، مما يمنح الشركات من جميع الأحجام – من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة – إمكانية الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها للازدهار.

يعتبر البنك الوطني في مالاوي وسيط تمويل تجاري لـلأفريكسيم بنك، مما يتيح له التعاون مع أفريكسيم بنك في المعاملات. وهو حاليًا في عملية إعادة تصنيف نفسه ليصبح بنكا إقليميا.

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