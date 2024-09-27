بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم

قال الرئيس“جو بايدن”، إن الاقتصاد الأمريكي نما خلال فترة ولايته بأكثر من 10%، بدعم من الدخول والمدخرات والإنفاق الاستهلاكي التي جاءت كلها أقوى مما كان متوقعًا في السابق.

وفي تعقيب على تقرير الإنفاق الشخصي لشهر أغسطس، أضاف“بايدن”:“يظهر تقرير اليوم أن التضخم تباطأ إلى 2.2%، على غرار مستويات ما قبل الوباء، في وقت انخفضت فيه أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع تكلفة شراء منزل أو سيارة، أو تشغيل شركة صغيرة”.

وبحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض الجمعة، قال:“لدينا المزيد من العمل لخفض التكاليف وخلق الفرص للأمريكيين، حيث نريد أنا ونائبة الرئيس بناء ملايين المنازل الجديدة، ومواصلة خفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، والضرائب”.

واختتم بأن الجمهوريين في الكونجرس يتبعون نهجًا معاكسًا، يرفع التكاليف على أسر الطبقة المتوسطة بنحو 4000 دولار سنويًا، مع خفض ضرائب الأثرياء والشركات الكبرى، وقال إنها ليست الطريقة التي ينمو بها الاقتصاد.

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