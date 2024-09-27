الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم

عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها مع تراجع عوائد السندات السيادية، عقب بيانات أولية من فرنسا وإسبانيا أظهرت انخفاضًا حادًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.

وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% عند 528 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية، ويعزز مكاسب الأسبوع عند 2.7%.

فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% عند 8320 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 0.65% عند 7791 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.2% أو 235 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 19473 نقطة.

وارتفع سهم شركة“مونكلير” (ميلانو: MONC) بنسبة 10.9%، بعد إعلان الفرنسية“إل في إم إتش” صفقة للاستثمار في مجموعة الأزياء الإيطالية.

وبحسب القراءة الأولية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 1.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 1.5% خلال الشهر، من 2.3% في أغسطس.

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