الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا وتعزز مكاسب الأسبوع لأكثر من 2% - جريدة البورصة

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بايدن: الاقتصاد الأمريكى نما خلال ولايتى بأكثر من 10% ارتفاع ثقة المستهلكين فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 5 أشهر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم
عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها مع تراجع عوائد السندات السيادية، عقب بيانات أولية من فرنسا وإسبانيا أظهرت انخفاضًا حادًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% عند 528 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية، ويعزز مكاسب الأسبوع عند 2.7%.
فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% عند 8320 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 0.65% عند 7791 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.2% أو 235 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 19473 نقطة.
وارتفع سهم شركة“مونكلير” (ميلانو: MONC) بنسبة 10.9%، بعد إعلان الفرنسية“إل في إم إتش” صفقة للاستثمار في مجموعة الأزياء الإيطالية.
وبحسب القراءة الأولية، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 1.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 1.5% خلال الشهر، من 2.3% في أغسطس.
المصدر:
MENAFN27092024000202011048ID1108723694
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