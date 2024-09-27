جامعة القدس تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارةالأعمال Global MBA للعام 2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN /
دخلت جامعة القدس تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمالGlobal MBA للعام 2025، حيث صنف برنامج ماجستير إدارة الأعمال فيجامعة القدس ضمن أفضل 250 برنامجًا في العالم، وهي الجامعة الأولىوالوحيدة في فلسطين التي تحقق هذا الإنجاز.
ويُعد هذا التصنيف اعترافًا بمستوى التميز الأكاديمي والبحثي لجامعة القدس، ويأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها كلية الإدارة والأعمال في تطوير برامجها التعليمية وتوفير بيئة علمية متميزة للطلاب، كما يبرز تصنيف الجامعة كواحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مجال إدارة الأعمال على الصعيد الدولي.
وتم التقدم لهذا التصنيف في منتصف هذا العام بجهود برنامج ماجستير إدارةالأعمال في مواءمة مخرجات البرنامج والمعايير المطلوبة عالميًا، مما ساهم فيالدخول إلى هذا التصنيف في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد كافةتخصصاتها وبرامجها لمستوى برامج MBA العالمية.
هذا وشملت تصنيفات هذا العام 1,157 برنامجًا في 58 دولة ومنطقة حولالعالم، فيما يأتي هذا التقدم للجامعة وبرامجها ضمن الإنجازات المتلاحقةوالفريدة في تصنيف QS العالمي على مستوى فلسطين والمنطقة، حيث كانتقد حصدت المرتبة الأولى فلسطينيًا وفقًا لهذا التصنيف، ودخلت فئة أفضل851-900 جامعة حول العالم للعام 2025.
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