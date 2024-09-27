جامعة القدس تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارةالأعمال Global MBA للعام 2025

MENAFN - Palestine News )دخلت جامعة القدس تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمالGlobal MBA للعام 2025، حيث صنف برنامج ماجستير إدارة الأعمال فيجامعة القدس ضمن أفضل 250 برنامجًا في العالم، وهي الجامعة الأولىوالوحيدة في فلسطين التي تحقق هذا الإنجاز.

ويُعد هذا التصنيف اعترافًا بمستوى التميز الأكاديمي والبحثي لجامعة القدس، ويأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها كلية الإدارة والأعمال في تطوير برامجها التعليمية وتوفير بيئة علمية متميزة للطلاب، كما يبرز تصنيف الجامعة كواحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مجال إدارة الأعمال على الصعيد الدولي.

وتم التقدم لهذا التصنيف في منتصف هذا العام بجهود برنامج ماجستير إدارةالأعمال في مواءمة مخرجات البرنامج والمعايير المطلوبة عالميًا، مما ساهم فيالدخول إلى هذا التصنيف في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد كافةتخصصاتها وبرامجها لمستوى برامج MBA العالمية.

هذا وشملت تصنيفات هذا العام 1,157 برنامجًا في 58 دولة ومنطقة حولالعالم، فيما يأتي هذا التقدم للجامعة وبرامجها ضمن الإنجازات المتلاحقةوالفريدة في تصنيف QS العالمي على مستوى فلسطين والمنطقة، حيث كانتقد حصدت المرتبة الأولى فلسطينيًا وفقًا لهذا التصنيف، ودخلت فئة أفضل851-900 جامعة حول العالم للعام 2025.