حساب توفير يوم بيوم من ABC مصر بعائد 21.50%

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- Al-Borsa News) أعلن بنك ABC مصر، بعد اكتمال الاندماج، عن حزمة من منتجات التجزئة المصرفية المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وذلك من خلال تقديم حلولاً مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة ومبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء لضمان رضاهم وتعزز تواجد البنك في السوق المصرفي المصري.
ويقدم البنك حساب التوفير“يوم بيوم” والذي يعد من أفضل حسابات التوفير في السوق المصرفي، حيث يتم احتساب العائد يوميا طبقا للرصيد ويضاف شهريا إلى الحساب بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 21.50%.
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