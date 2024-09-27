حساب توفير يوم بيوم من ABC مصر بعائد 21.50%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك ABC مصر، بعد اكتمال الاندماج، عن حزمة من منتجات التجزئة المصرفية المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وذلك من خلال تقديم حلولاً مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة ومبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء لضمان رضاهم وتعزز تواجد البنك في السوق المصرفي المصري.

ويقدم البنك حساب التوفير“يوم بيوم” والذي يعد من أفضل حسابات التوفير في السوق المصرفي، حيث يتم احتساب العائد يوميا طبقا للرصيد ويضاف شهريا إلى الحساب بأسعار فائدة تنافسية تصل إلى 21.50%.

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