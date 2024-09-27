Friday, 27 September 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في أعنف عدوان إسرائيلي منذ أكتوبر.. استشهاد 700 لبناني في 4 أيام

9/27/2024 10:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد 701 شخص، وجرح 2173 آخرون، منذ الاثنين وحتى الخميس، في العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما يرفع إجمالي الحصيلة منذ بدء المواجهات بين تل أبيب وحزب الله في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 1540 شهيدا و5 آلاف و410 مصابين.

واستشهد 558 شخصا وأصيب 1835 آخرون، الإثنين والثلاثاء لوحدهما، فيما استشهد 51 شخصا وأصيب 223 آخرون، الأربعاء، وذلك استنادا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وأمس الخميس، استشهد 92 شخصا وجرح 153 آخرون، وفق المصدر نفسه.

وبجانب الشهداء والجرحى تسبب العدوان الإسرائيلي حتى الخميس بنزوح 77 ألفا و100 شخص، وفق تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

وبحسب التقرير، سجل الأمن العام خلال اليومين الأخيرين عبور 15 ألفا و600 مواطن سوري، و16 ألفا و130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر“الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

MENAFN27092024000205011050ID1108723118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث