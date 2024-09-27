في أعنف عدوان إسرائيلي منذ أكتوبر.. استشهاد 700 لبناني في 4 أيام

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- استشهد 701 شخص، وجرح 2173 آخرون، منذ الاثنين وحتى الخميس، في العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما يرفع إجمالي الحصيلة منذ بدء المواجهات بين تل أبيب وحزب الله في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 1540 شهيدا و5 آلاف و410 مصابين.
واستشهد 558 شخصا وأصيب 1835 آخرون، الإثنين والثلاثاء لوحدهما، فيما استشهد 51 شخصا وأصيب 223 آخرون، الأربعاء، وذلك استنادا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وأمس الخميس، استشهد 92 شخصا وجرح 153 آخرون، وفق المصدر نفسه.
وبجانب الشهداء والجرحى تسبب العدوان الإسرائيلي حتى الخميس بنزوح 77 ألفا و100 شخص، وفق تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.
وبحسب التقرير، سجل الأمن العام خلال اليومين الأخيرين عبور 15 ألفا و600 مواطن سوري، و16 ألفا و130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.
ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر“الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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