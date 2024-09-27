في أعنف عدوان إسرائيلي منذ أكتوبر.. استشهاد 700 لبناني في 4 أيام

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- استشهد 701 شخص، وجرح 2173 آخرون، منذ الاثنين وحتى الخميس، في العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما يرفع إجمالي الحصيلة منذ بدء المواجهات بين تل أبيب وحزب الله في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 1540 شهيدا و5 آلاف و410 مصابين.

واستشهد 558 شخصا وأصيب 1835 آخرون، الإثنين والثلاثاء لوحدهما، فيما استشهد 51 شخصا وأصيب 223 آخرون، الأربعاء، وذلك استنادا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وأمس الخميس، استشهد 92 شخصا وجرح 153 آخرون، وفق المصدر نفسه.

وبجانب الشهداء والجرحى تسبب العدوان الإسرائيلي حتى الخميس بنزوح 77 ألفا و100 شخص، وفق تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

وبحسب التقرير، سجل الأمن العام خلال اليومين الأخيرين عبور 15 ألفا و600 مواطن سوري، و16 ألفا و130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر“الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.