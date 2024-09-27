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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

9/27/2024 10:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت عند محيط الجامع الكبير، ومنطقة البوابة، والتل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

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