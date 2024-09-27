قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
9/27/2024 10:10:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت عند محيط الجامع الكبير، ومنطقة البوابة، والتل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.
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