9 نقابات دولية تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن 200 ألف عامل فلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
تقدمت 9 نقابات دولية بشكوى رسمية ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن حوالي200
ألف عامل فلسطيني.
ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، تطالب هذه الشكوى إسرائيل بدفع تعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الشكوى تركز على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، بما في ذلك تأخير دفع الأجور والظروف القاسية التي يعملون تحتها. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في الضغط الدولي على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي يواجهه هؤلاء العمال نتيجة السياسات الإسرائيلية.
تأتي هذه الشكوى في سياق تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم
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