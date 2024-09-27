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9 نقابات دولية تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن 200 ألف عامل فلسطيني

9/27/2024 10:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
تقدمت 9 نقابات دولية بشكوى رسمية ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن حوالي200
ألف عامل فلسطيني.

ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، تطالب هذه الشكوى إسرائيل بدفع تعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الشكوى تركز على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، بما في ذلك تأخير دفع الأجور والظروف القاسية التي يعملون تحتها. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في الضغط الدولي على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي يواجهه هؤلاء العمال نتيجة السياسات الإسرائيلية.

تأتي هذه الشكوى في سياق تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم

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