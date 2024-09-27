إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم الفوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أصيب عدد من المواطنين بحالات الاختناق، اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من أحياء وأزقة المخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وشددت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حصارها على مخيم الفوار الذي لا تزال تغلق مدخله الرئيسي منذ مطلع الشهر الجاري. كما تنفذ اقتحامات يومية للمخيم، وتداهم منازل المواطنين وتنكل بهم.
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