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إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم الفوار

9/27/2024 10:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيب عدد من المواطنين بحالات الاختناق، اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من أحياء وأزقة المخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وشددت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حصارها على مخيم الفوار الذي لا تزال تغلق مدخله الرئيسي منذ مطلع الشهر الجاري. كما تنفذ اقتحامات يومية للمخيم، وتداهم منازل المواطنين وتنكل بهم.

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