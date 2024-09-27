تشييع جثمان المناضل الوطني سامي مسلم

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- شُيع، ظهر اليوم الجمعة، جثمان المناضل الوطني الكبير سامي مسلم، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" والمجلس الثوري وعدد من المحافظين والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل الكبير مسلم إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

وألقى المشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع الشيخ إكليلا من الزهور على نعشه، قبل أن ينطلق الموكب باتجاه كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية بمدينة رام الله، حيث ستقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، ومن ثم إلى مقبرة رام الله الجديدة، لمواراة جثمانه الثرى.

وتوفي مسلم، صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز (77 عاما)، بعد مسيرة حافلة بالنضال.

ونعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضل مسلم، وأثنى على مناقب الفقيد، الذي أفنى حياته في خدمة شعبه، والدفاع عن حقوقه.

وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المناضل مسلم، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني كافة بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد، وآل مسلم جمعياً، ولأبناء شعبنا كافة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،

وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المناضل مسلم، وأكدت أن منجزاته الوطنية وإنتاجاته الفكرية والمعرفية ستبقيان عنوانا بارزا وساطعا في تاريخ شعبنا التحرري والثقافي.

وأعربت عن تعازيها لذوي المناضل الراحل وأسرته خصوصا، ولجماهير شعبنا وكوادر الحركة ومناضليها في الداخل والشتات عموما.

يذكر أن المناضل الراحل سامي مسلم من مواليد مدينة القدس عام 1947، وتعلم في المدرسة الإنجيلية اللوثرية في القدس، وبيت جالا عام 1965، وحصل على الشهادة المتوسطة في الآداب من كلية بيرزيت عام 1967.

وحصل على درجة البكالوريوس في الدراسات السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، عام 1969، والماجستير في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1971. ودرجة الدكتوراه من جامعة بون بألمانيا الاتحادية عام 1975.

وعمل في بداية حياته معيدا في دائرة الدراسات السياسية والإدارة العامة، بالجامعة الأميركية في بيروت، ثم التحق بمؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت في عام 1972.

وتولى إدارة مركز الإعلام الفلسطيني في بون/ ألمانيا (الذي تحول فيما بعد إلى ممثلية فلسطين) في السنوات 1973-1976.

وعمل قائما بأعمال مدير البعثة الدبلوماسية لـمنظمة التحرير الفلسطينية في بكين، في الأعوام 1977-1979، ثم مديرا في مكتب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وتونس حتى عام 1985، ثم مديرا لمكتب رئيس دولة فلسطين في تونس حتى عام 1993. ومديرا عاما لمكتب رئيس دولة فلسطين في تونس 1993-1995. ومديرا عاما لمكتب رئيس السلطة الوطنية بأريحا في الأعوام 1995-2003.

وشغل وكيل ديوان الرئاسة، مكتب رئيس السلطة الوطنية 2003-2005، ومحافظًا لمحافظة أريحا والأغوار 2005-2008، ولاحقاً عمل محافظ طوباس.

ونشط في الحركة الطلابية الفلسطينية والتحق بحركة فتح منذ عام 1968 في لبنان، ثم تفرغ في الحركة منذ عام 1973، وتولى فيها عدة مناصب قيادية، وهو عضو في المجلس الثوري لـحركة "فتح" منذ عام 1989، وعضو المجلس الوطني منذ عام 1991