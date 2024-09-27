باليوم العالمي للسياحة.. ولي العهد ينشر فيديو عن المواقع الاردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول ( بترا ) - نشر الحساب الرسمي لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على يوتيوب مقطع فيديو للمواقع الأثرية الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وكتب سموه تعليقًا على الفيديو، "الأردن مهد الحضارات وأرض الجمال والتسامح".

يذكر أن يوم السياحة العالمي، يعد مناسبة مهمة للترويج للمواقع والأثرية في الأردن، وتعزيز الممارسات السياحية المسؤولة والمستدامة.

و‎توصف المملكة بأنها متحف مفتوح؛ لتنوع الحضارات التي تعاقبت عليها بدءا من العصور الحجرية وانتهاء بالعصر الإسلامي بمختلف فتراته، مرورا بالعصور الفارسية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية.

‎وتم إدراج 7 مواقع في الأردن ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو: وهي قصير عمرة، ومدينة السلط، ومدينة البترا الأثرية، ووادي رم، وأم الجمال، وأم الرصاص، وموقع المغطس، في حين يبلغ عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المملكة 100 ألف موقع، تم تسجيل 15 ألفا منها رسميا.

--(بترا )

ع ط

27/09/2024 16:40:10