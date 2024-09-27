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حمدان بن محمد : فخورون بتطور العلاقات الإماراتية-الأوزبكية وحريصون على دعمها

9/27/2024 10:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع فخره
بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، مشددا سموه على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " التقيت اليوم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، وذلك في مستهل زيارتنا الرسمية للجمهورية الصديقة. خلال اللقاء، نقلنا تحيات قيادة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وشعبينا ... كما شهدت خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يرسخ علاقات التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف سموه " فخورون بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، وحريصون على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي".

MENAFN27092024000110011019ID1108723061

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