فرنسا تدعم فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

صرح الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تدعم خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية التي يتم انتاجها بالصين بالنظر إلى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للحفاظ على هيمنتها على هذا القطاع.

وقال بارو خلال مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج إن "الاتحاد الأوروبي لا يستهدف من وراء رفع التعريفات الجمركية الانخراط في شكل من أشكال السياسات الحمائية مع الصين، بل أن الهدف في الأساس هو إيجاد ساحة لعب متوازنة".

وأضاف أن تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل سوف يسمح لأوروبا بالبقاء "أكثر استقلالية وأقوى اقتصاديا".

ومن جانبها، تعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب.

وتتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية، وردت على ذلك بالفعل، حيث أطلقت على سبيل المثال تحقيقا في وارداتها من لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.

وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل مثيرة للجدل على السيارات الكهربائية الصينية ردا على الدعم الحكومي.

وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد وتبلغ 10% اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل ولمدة 5 سنوات.

في الوقت نفسه، تسود حالة حذر متزايدة لدى دول الاتحاد الأوروبي من هذه الخطط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز