المركزي الأوروبي: تراجع توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت خلال أغسطس الماضي، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وذكر البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين الشهر الماضي أظهر التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 7ر2% خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقابل 8ر2% في الاستطلاع الذي أجري في يوليو، في أدنى معدل لتوقعات المستهلكين لمعدل التضخم منذ سبتمبر العام الماضي.
وتراجع أيضا المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم لمدة ثلاث سنوات مقبلة من 4ر2% إلى 3ر2%.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار في المستقبل تضطلع بدور مهم في تحريك التضخم، في الوقت الذي مازال فيه صناع السياسات في البنك يتطلعون إلى مزيد من الدلائل بشأن إمكانية الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2% في وقت لاحق العام المقبل.
واظهر الاستطلاع أيضا أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤما بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشا اقتصاديا بنسبة 9ر0% خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقابل 1% في الاستطلاع السابق، كما توقع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال نفس الفترة بنسبة 4ر10% مقابل 6ر10% في الاستطلاع الذي أجري في تموز/يوليو الماضي.
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