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المركزي الأوروبي: تراجع توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة اليورو

9/27/2024 9:19:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت خلال أغسطس الماضي، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وذكر البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين الشهر الماضي أظهر التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 7ر2% خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقابل 8ر2% في الاستطلاع الذي أجري في يوليو، في أدنى معدل لتوقعات المستهلكين لمعدل التضخم منذ سبتمبر العام الماضي.

وتراجع أيضا المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم لمدة ثلاث سنوات مقبلة من 4ر2% إلى 3ر2%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار في المستقبل تضطلع بدور مهم في تحريك التضخم، في الوقت الذي مازال فيه صناع السياسات في البنك يتطلعون إلى مزيد من الدلائل بشأن إمكانية الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2% في وقت لاحق العام المقبل.

واظهر الاستطلاع أيضا أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤما بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشا اقتصاديا بنسبة 9ر0% خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقابل 1% في الاستطلاع السابق، كما توقع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال نفس الفترة بنسبة 4ر10% مقابل 6ر10% في الاستطلاع الذي أجري في تموز/يوليو الماضي.

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