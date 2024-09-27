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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016

9/27/2024 9:19:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقفت رحلة الصعود القياسي للذهب اليوم الجمعة لكنه يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016 بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

و الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولارا للأوقية (الأونصة) ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.
وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.
وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى إيه.إن.زيد إن ارتفاع أسعار الفضة هو في الأساس من النتائج الجانبية لصعود الذهب.
غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عند 32.71 دولارا أمس الخميس. وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولارا.

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