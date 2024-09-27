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المهرة رازا بي تحرز كأس الوثبة للسرعة في بلجيكا

9/27/2024 9:19:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرزت المهرة "رازا بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، لقب كأس الوثبة "ستاليونز" للسرعة المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق.

وتم تنظيم السباق، أمس، لمسافة 950 متراً، على مضمار " مونس ـ غلين" البلجيكي، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق مشاركة 8 من نخبة خيول السرعة في أوروبا، وحصدت "رازا بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفببيفري، اللقب بفارق 1.5 طول عن المهرة الفرنسية "كاديرا دو كروات"، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين.

وذهب المركز الثالث إلى الجواد "بروبات" لاس بي أم لسباقات الخيول بإشراف ميلد بوستما، وقيادة روبي هيدنس.

سامي عبد العظيم / دينا عمر / عوض مختار

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