المهرة رازا بي تحرز كأس الوثبة للسرعة في بلجيكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرزت المهرة "رازا بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، لقب كأس الوثبة "ستاليونز" للسرعة المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق.
وتم تنظيم السباق، أمس، لمسافة 950 متراً، على مضمار " مونس ـ غلين" البلجيكي، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وشهد السباق مشاركة 8 من نخبة خيول السرعة في أوروبا، وحصدت "رازا بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفببيفري، اللقب بفارق 1.5 طول عن المهرة الفرنسية "كاديرا دو كروات"، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين.
وذهب المركز الثالث إلى الجواد "بروبات" لاس بي أم لسباقات الخيول بإشراف ميلد بوستما، وقيادة روبي هيدنس.
سامي عبد العظيم / دينا عمر / عوض مختار
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